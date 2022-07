Le pharmacien de Penticton n’est pas autorisé à posséder une pharmacie pendant 5 ans

Un pharmacien de Penticton est puni pour “faute professionnelle grave” après avoir enfreint les règles une fois de plus.

Joelle Mbamy, propriétaire et exploitante de Sunrise Pharmacy à Penticton, a été sanctionnée le 14 juillet par le BC College of Pharmacists (CPBC) pour avoir fourni des médicaments à un patient avec une ordonnance périmée.

L’ordonnance, qui a été exécutée le 15 septembre 2021, a été délivrée pour le 30 mars 2021, et Mbamy n’a pas non plus confirmé le diagnostic, procédé à une évaluation clinique sur la pertinence du médicament et de la posologie, et n’a pas fourni les informations requises pour un pharmacien et la consultation des patients.

« Entre 2017 et 2020, le Titulaire [Mbamy] avait été sanctionné pour d’autres affaires par le comité d’enquête. Malgré cela, la personne inscrite a maintenu une tendance au non-respect des normes d’exercice. Ses antécédents, son manque de jugement professionnel et sa démonstration d’un mépris des principes fondamentaux de la pratique de la pharmacie sont considérés comme une faute professionnelle importante… », lit-on dans la justification de la sanction du CPBC.

Cette sanction comprend une suspension d’un an en tant que pharmacienne autorisée et l’obligation pour Mbamy de reprendre l’intégralité du programme canadien de pratique de la pharmacie de l’UBC et l’examen d’aptitude en pharmacie, partie II (OSCE) par l’intermédiaire du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada à ses propres frais.

Même une fois la suspension levée, Mbamy devra travailler 180 jours sous la supervision d’un autre pharmacien en règle, pour recevoir une réprimande verbale du comité. Elle n’a pas non plus le droit d’être gérante de pharmacie, propriétaire, directrice, réceptrice d’étudiants en pharmacie ou propriétaire indirecte de pharmacie pendant cinq ans.

Il s’agit de la deuxième action disciplinaire du Collège contre Mbamy en deux ans, à la suite de l’enquête sur une série de plaintes, dont le décès par surdose en 2017 d’un employé de 15 ans de Sunrise Pharmacy.

L’adolescent a été retrouvé inconscient chez lui et il a été déterminé plus tard qu’il était décédé d’une toxicité aiguë due à une surdose de méthadone.

Cela lui a donné une interdiction de 18 mois de distribuer des stupéfiants ou des substances médicamenteuses contrôlées, de composer des médicaments, de prospérer ou de distribuer des médicaments destinés à l’administration intraveineuse et elle a dû reprendre plusieurs cours.

Mbamy n’avait terminé la formation de rattrapage que pour retirer ses conditions de la précédente mesure disciplinaire en avril 2021.

Indépendamment des enquêtes sur les opérations de Sunrise Pharmacy, Mbamy a plaidé coupable à une accusation de cruauté envers les animaux et a reçu une amende de 1 000 $ et une interdiction de posséder des animaux de 10 ans en 2018.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.