Le phare gelé sur le lac Michigan a l’air “d’un autre monde” après le blizzard dans une vidéo virale

Certains sites semblent tout droit sortis d’un pays des merveilles hivernal et ce phare gelé en fait partie. À la suite du blizzard qui a frappé le nord-est des États-Unis à Noël, un phare et la jetée environnante ont été gelés. Les images du drone capturées à St. Joseph, dans le Michigan, ont montré comment la structure s’était transformée avec de la glace en spirale autour d’elle. Si quoi que ce soit, les images sont d’une beauté envoûtante. Partagé par NowThis News sur sa poignée Twitter, le clip montre la caméra panoramique autour de la jetée. Au fur et à mesure qu’il se rapproche du phare, la manière complexe dont la glace recouvre la structure laisse tout le monde bouche bée.

Le clip était sous-titré, “Un phare et la jetée environnante à St. Joseph, Michigan, ont été complètement enveloppés de glace à la suite des conditions de blizzard le 26 décembre – et les images de drone qui en résultent sont un spectacle presque étrangement beau à voir.” Vérifiez le ici:

Un phare et une jetée environnante à St. Joseph, dans le Michigan, ont été complètement enveloppés de glace à la suite des conditions de blizzard du 26 décembre – et les images de drones qui en résultent sont un spectacle presque étrangement beau à voir ❄️ pic.twitter.com/7KcOP6d1L1— NowThis (@nowthisnews) 27 décembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par le spectacle. Quelques-uns ont partagé leurs réflexions sur Twitter. “Tellement beau”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“C’est tellement époustouflant à voir…” lire un autre tweet.

C’est tellement magnifique à voir…..— CARMEL Weisberg (@CarmelLyn1951) 27 décembre 2022

Ce ne sont pas seulement les habitants du Michigan qui luttent contre les rigueurs de l’hiver cette année. Les habitants de Seattle sont connus pour survivre à la pluie tout au long de l’année. Cette fois, cependant, la ville a été frappée par la pire pluie verglaçante depuis une décennie. Pourtant, les habitants de la ville de Washington essaient de passer la journée. Cela implique juste beaucoup de glissades et de glissades sur les routes. Une compilation TikTok a fait le tour de Twitter montrant des personnes à quatre pattes essayant de glisser sur des routes verglacées. Marcher debout pourrait bien être la chose la plus dangereuse pour eux en ce moment. Alors que pour les voitures, cette pluie verglaçante pourrait être la pire et la plus dangereuse des conditions météorologiques, les habitants de Seattle ont transformé les routes verglacées en glissades. Découvrez le clip ici:

