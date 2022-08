Le phare écossais éloigné a besoin d’un nouveau gardien – les heures vous surprendront

Un poste vacant de gardien de PHARE dans l’une des régions les plus reculées du Royaume-Uni avait été qualifié de «travail de rêve».

Celui qui l’atterrira ne travaillera que 184 heures par an dans ce lieu spectaculaire et loin de tout.

Le gardien retenu effectuera des contrôles réguliers sur les phares de Cape Wrath et de Stoer Head, tous deux désormais automatisés, au point le plus au nord-ouest de la Grande-Bretagne.

Jusqu’à 60 candidatures sont attendues pour le poste, de tels postes n’apparaissant que tous les cinq à dix ans.

Le gardien doit être “en bonne forme physique”, les candidats devant “se déplacer en bateau dans l’exercice de leurs fonctions”.

Les deux phares de Sutherland nécessitent des visites la plupart des mois.

Barry Miller, 74 ans, qui s’occupe de sept autres phares dans l’ouest de l’Écosse, a déclaré: «Cela a été proche d’un travail de rêve.

« Vous entendez toutes sortes de hurlements et de cris du vent.

“C’est très atmosphérique.”

L’ancien professeur de biologie a ajouté: “Les gens pensent que les phares fonctionnent désormais tout seuls, mais nous devons effectuer diverses vérifications pour nous assurer que tout fonctionne correctement.”

Le dernier gardien retenu aux deux phares de Sutherland a pris sa retraite il y a cinq ans et ils ont depuis été couverts sur une base temporaire.

Le Northern Lighthouse Board, qui annonce le poste de 2 043 £ par an, a déclaré que le gardien “recevra une formation du technicien supérieur ainsi qu’une formation en santé et sécurité, et une formation personnelle en survie pour l’accès au bateau”.