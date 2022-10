Le phare de Lauren – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Un mailing se faisant appeler le “Record” est venu l’autre jour du Parti républicain de l’Illinois au nom de l’adversaire de Lauren Underwood. Il y avait de nombreuses fausses déclarations concernant Lauren; une contrevérité flagrante était que Lauren “ne comprend pas nos luttes … est allée à Washington, DC et n’est jamais revenue”.

Je suis Lauren sur Instagram et elle est partout dans le 14e arrondissement à l’écoute de ses électeurs. Pas plus tard que la semaine dernière, elle était un peu au sud de moi, dans le canton de Seward, à l’usine de traitement d’eau d’Aux Sable.

La lumière directrice de Lauren est de se soucier de notre santé et de notre bien-être. Elle a fait beaucoup de travail à cet égard pour les anciens combattants, les mères, les personnes âgées, nous tous. Et cela inclut la santé de la planète sur laquelle nous vivons et dont nous dépendons. L’une de nos principales priorités, à l’échelle locale, nationale et mondiale, doit être l’élaboration de politiques de lutte contre le changement climatique. Un groupe environnemental que je soutiens note que l’adversaire de Lauren n’a enregistré aucune déclaration concernant le changement climatique.

L’adversaire de Lauren est peut-être du comté de Kendall, mais il ne me représente pas, ni mes valeurs de femme et de chrétienne, aussi bien que Lauren. J’espère que vous vous joindrez à moi pour voter pour Lauren Underwood pour représenter le 14e district au Congrès.

Carla S.Taylor

Canton de Na-Au-Say