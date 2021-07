Battu par le vent et la houle depuis 400 ans et surnommé le « roi des phares », le phare français de Cordouan a été reconnu samedi par l’UNESCO. Le phare, qui sera inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est le dernier habité en France et seulement le deuxième après l’Espagne La Corogne à remporter les éloges de l’organisme du patrimoine mondial. Cordouan a été construit à la toute fin du 16ème siècle et se dresse dans l’océan Atlantique à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde dans le sud-ouest de la France dans un « hautement exposé et environnement hostile », selon le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO qui a annoncé sa décision samedi.

Le phare a été conçu par l’ingénieur Louis de Foix, et a ensuite été remodelé par l’ingénieur Joseph Teulère à la fin du XVIIIe siècle.

La qualifiant de « chef-d’œuvre de la signalisation maritime », le comité ajoute : « La tour monumentale de Cordouan est ornée de pilastres, de modillons de colonnes et de gargouilles.

« Il incarne les grandes étapes de l’histoire architecturale et technologique des phares et a été construit avec l’ambition de perpétuer la tradition des célèbres balises de l’Antiquité, illustrant l’art de construire des phares dans une période de navigation renouvelée, où les balises ont joué un rôle important en tant que marqueurs territoriaux et comme instruments de sécurité.

L’augmentation de sa hauteur à la fin du XVIIIe siècle et les modifications apportées à sa chambre lumineuse en même temps étaient également remarquables, a déclaré le comité.

Ils « attestent des progrès de la science et de la technologie de l’époque. Ses formes architecturales s’inspirent des modèles anciens, du maniérisme de la Renaissance et du langage architectural spécifique de l’Ecole des Ponts et Chaussées.

