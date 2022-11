Le Phantom X2 de Tecno arrive le mois prochain avec un Dimensity 9000

L’année dernière, Tecno a dévoilé son téléphone le plus haut de gamme, le Phantom X. Il s’est concentré sur l’écran et en particulier sur l’appareil photo (le module principal comportait un capteur 1/1,3″ 50 MP). Maintenant, il y a une suite en route et ce sera le téléphone Tecno le plus puissant à ce jour.

Le X original comportait un Helio G95 – Tecno utilise presque exclusivement des puces MediaTek. Depuis lors, il y a eu quelques téléphones 5G avec un Dimensity 810 ou un 900, mais rien qui utilise une puce phare appropriée.

La série Phantom X2 est sur le point de changer cela – la société a officiellement révélé que les prochains téléphones seront alimentés par le Dimensity 9000. Bien sûr, c’est à partir de 2021, mais il est fabriqué sur le nœud 4 nm de TSMC qui est encore utilisé aujourd’hui pour l’Apple A16, le Snapdragon 8+ Gen 1 et le 8 Gen 2. En termes de performances, les scores Dimensity 9000 AnTuTu sont comparables à ceux du Snapdragon 8 Gen 1 d’origine.

Tecno, même avec la sous-marque haut de gamme Phantom, essaie de maintenir des prix raisonnables et sélectionne les composants sur la base du rapport qualité-prix, de sorte qu’un Dimensity 9200 n’aurait pas été la bonne solution. De plus, le 9000 est toujours l’un des chipsets les plus rapides du marché.

La société s’est concentrée sur le développement de sa technologie d’appareil photo, en particulier avec des téléphones comme le Phantom X. Le X2 s’appuiera sur cela avec la puissance de traitement supplémentaire de l’Imagiq 790 ISP. Ce sera le premier de la famille à prendre en charge la vidéo HDR de trois caméras simultanément, par exemple. En outre, il fournit une puissance de calcul supplémentaire pour le mode Super-nuit de Tecno et des choses comme le HDR multi-exposition.

La série Tecno Phantom X2 sera officiellement dévoilée le 7 décembre. Nous ne savons pas encore combien de téléphones seront dans la famille X2 ni aucun détail supplémentaire en dehors du chipset.