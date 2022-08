Le PGA Tour renforce les prix en compétition pour la fidélité avec LIV Golf

Le PGA Tour mercredi augmentations de prix annoncées, avantages étendus et les engagements de participation des meilleurs joueurs face à la concurrence de la nouvelle ligue de golf LIV.

Le Tour a déclaré qu’il ajoutait quatre événements élevés qui auront chacun des bourses d’au moins 20 millions de dollars, doublant son argent total de bonus et augmentant ses revenus minimums garantis pour les membres à part entière. Les meilleurs joueurs s’engagent à participer à au moins 20 événements par an, a-t-il déclaré.

Les changements interviennent après que le Tour a suspendu des joueurs, dont Phil Mickelson et Dustin Johnson, pour avoir participé au LIV Golf soutenu par l’Arabie saoudite, qui a attiré les joueurs avec des prix généreux et de l’argent garanti. Plus tôt ce mois-ci, les participants de LIV, dont Mickelson, ont déposé une plainte antitrust contre le PGA Tour, alléguant que l’association limite la capacité de LIV à concurrencer équitablement le circuit.

“Nos meilleurs joueurs soutiennent fermement le TOUR, nous aidant à offrir un produit inégalé à nos fans, qui seront presque assurés de voir les meilleurs joueurs s’affronter dans 20 événements ou plus tout au long de la saison”, a déclaré le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan. dit en annonçant les changements.

Le Tour a déclaré que ses meilleurs joueurs participeront à 12 événements élevés au total, à quatre tournois majeurs, au championnat des joueurs et à trois événements de tournée de leur choix. Les quatre nouveaux événements élevés n’ont pas encore été annoncés.

“Parfois, ce qui se passe sur le PGA TOUR, c’est que nous agissons tous de manière indépendante et que nous avons en quelque sorte nos propres horaires, et cela signifie que nous ne nous réunissons jamais vraiment très souvent”, a déclaré Rory McIlroy, double champion de FedEx, dans une annonce. “Je pense que ce qui est ressorti de la réunion de la semaine dernière et ce que Jay vient d’annoncer ici, c’est le fait que nous nous sommes tous engagés à nous réunir plus souvent pour rendre le produit plus convaincant.”

Dans le cadre des changements, tous les joueurs diplômés du Korn Ferry Tour de développement et au-dessus se voient garantir un minimum de 500 000 $ en ligue. Le pool de bonus total pour son fonds de prix doublera pour atteindre 100 millions de dollars.

La qualification au championnat PGA entraînera désormais une exemption de deux saisons sur le circuit PGA, permettant aux joueurs de garantir leur carte de circuit dans un avenir proche.