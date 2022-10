Le PGA Tour poursuit les bailleurs de fonds saoudiens de LIV Golf pour forcer la découverte de preuves

Le capitaine de l’équipe Brooks Koepka de Smash GC et le caddie Ricky Elliott se serrent la main sur le 18e green lors de la troisième journée du LIV Golf Invitational – Djeddah au Royal Greens Golf & Country Club le 16 octobre 2022 à King Abdullah Economic City, Arabie Saoudite.

Le PGA Tour a intenté une action en justice contre les bailleurs de fonds de LIV Golf, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, une entité contrôlée par le prince héritier saoudien, dans le but de forcer la découverte de preuves dans les batailles juridiques en cours.

Le fonds aux poches profondes a attiré plusieurs joueurs de haut niveau, dont Phil Mickelson, de la tournée, après quoi il a interdit aux joueurs de participer à ses événements. La bataille des talents a donné lieu à plusieurs poursuites judiciaires, lancées dans les deux sens, et à des différends autour de la découverte de preuves.

Le PGA Tour demande à un juge fédéral d’obliger le gouverneur du fonds, Yasir Al-Rumayyan, à être déposé et à produire des documents liés à la ligue. Les avocats de LIV ont d’abord accepté de coopérer à la découverte, mais ont ensuite inversé le cap et se sont opposés, affirmant que la ligue n’était pas tenue de se conformer aux demandes car ce n’était pas un citoyen américain, selon une personne familière avec les relations juridiques.

Les représentants de LIV et du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite n’ont pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires de CNBC.

Le procès, déposé vendredi devant le tribunal de district américain du district sud de New York, fait suite à une série de plaintes antitrust entre les deux organisations. LIV Golf a poursuivi la tournée en alléguant des pratiques anticoncurrentielles pour avoir interdit ses joueurs, et la tournée a récemment contre-attaqué LIV Golf, affirmant que la ligue parvenue étouffait elle-même la concurrence.

Les critiques ont accusé le Fonds d’investissement public saoudien de “sportswashing” en utilisant la ligue pour détourner l’attention de l’histoire des violations des droits de l’homme du royaume. La ligue aurait a offert à la légende du golf Tiger Woods 800 millions de dollars pour se joindre, une proposition qu’il aurait refusée.

LIV Golf ne diffuse pas encore ses matchs sur un réseau majeur. Golfweek rapporté que la tournée soutenue par l’Arabie saoudite, avec l’aide du fonds et de l’un de ses bénéficiaires, Jared Kushner, prévoyait de payer Fox Sports pour diffuser sa saison 2023. En règle générale, les chaînes paient aux ligues le droit de diffuser des compétitions, et non l’inverse.

“Les rapports récents sur les droits des médias ont été incomplets et inexacts”, a déclaré à CNBC Jonathan Grella, directeur des communications de LIV Golf, en réponse au rapport de Golfweek. “LIV Golf ne fait que commencer son processus et est en pourparlers actifs avec plusieurs entreprises sur la diffusion de la LIV Golf League. Nous avertissons que personne ne devrait tirer de conclusions sur les droits médias potentiels étant donné que nous sommes toujours au milieu de négociations avec plusieurs points de vente. “

Pendant ce temps, le PGA Tour s’est rendu à Washington, DC, pour faire pression contre LIV Golf, et le PDG de LIV Golf, Greg Norman, une ancienne star du PGA Tour, a effectué sa propre visite à Capitol Hill à la mi-septembre pour “éduquer les membres sur le modèle commercial de LIV”. et contrer les efforts anticoncurrentiels du Tour.”

Le championnat de golf LIV aura lieu à partir du 28 octobre au Trump National Doral Golf Club à Miami.