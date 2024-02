Le PGA Tour obtient un accord de 3 milliards de dollars pour la participation des joueurs

PEBBLE BEACH, Californie (AP) – Le PGA Tour reçoit un investissement de 3 milliards de dollars de Strategic Sports Group dans le cadre d’un accord annoncé mercredi qui donnerait aux joueurs l’accès à plus de 1,5 milliard de dollars en tant qu’actionnaires des nouvelles PGA Tour Enterprises.

Le lancement de PGA Tour Enterprisesavec SSG comme partenaire minoritaire, intervient huit mois après que le PGA Tour a signé un accord-cadre avec les bailleurs de fonds saoudiens de LIV Golf pour une entreprise commerciale, qui a finalement conduit des groupes de capital-investissement à vouloir s’y joindre.

Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite ne fait pas encore partie de l’accord, même si la tournée a indiqué que des négociations avec le PIF étaient en cours pour qu’il devienne également un investisseur minoritaire.

“Ce qui est le plus cool, c’est que les joueurs sont désormais propriétaires”, a déclaré Jordan Spieth, l’un des six joueurs du conseil d’administration du PGA Tour. « Non seulement ils profitent de la tournée, mais ils sont désormais actionnaires et veulent donc le promouvoir eux-mêmes, ils veulent eux-mêmes améliorer le produit. Non pas qu’ils ne le faisaient pas auparavant, mais vous bénéficiez directement du fait de posséder une pièce.

La quantité de pièce reste incertaine. Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a tenu mercredi matin une conférence téléphonique avec des joueurs de tous ses principaux circuits (y compris le PGA Tour Champions et le Korn Ferry Tour), à laquelle participait Tiger Woods, que le circuit a nommé au conseil d’administration l’été dernier à la demande des joueurs.

“À mesure que la tournée se développe, nous grandissons”, a déclaré Woods aux joueurs, selon Golf.com, qui a obtenu l’accès à l’appel. « Donc, plus nous investissons dans le circuit, plus nous en tirons des bénéfices, ce qui n’a jamais été le cas dans l’histoire du sport. Nous sommes donc les premiers. C’est excitant pour moi de pouvoir en faire partie.

On ne sait pas non plus où cela laisse le PIF.

La tournée a déclaré que son accord avec SSG permet un co-investissement du PIF, sous réserve de l’approbation réglementaire. Une sous-commission sénatoriale a écrit plus tôt cette semaine à Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du PIF, l’informant qu’elle poursuivait son enquête sur l’accord-cadre avec le PGA Tour annoncé le 6 juin.

« À ce stade, si le PIF était intéressé à intervenir dans des conditions qui plaisent à nos membres et/ou si les conditions économiques sont égales ou non supérieures à celles de la SSG et qu’ils pensent que ce serait une bonne idée, je pense que c’est là que les discussions commenceront. » dit Spieth. “Je comprends que cela pourrait prendre un certain temps pour parvenir à ce genre de conditions, et qu’au-delà de cela, le ministère de la Justice et un examen réglementaire seraient intacts.”

LIV Golf entame sa troisième saison cette semaine au Mexique et devrait durer toute l’année prochaine en fonction du calendrier de tout investissement du PIF dans le PGA Tour. La manière dont le paysage fracturé du golf est réparé reste aussi floue que la manière dont la propriété des actions est spécifiquement répartie.

Le PGA Tour prévoit plusieurs réunions de joueurs au cours du mois prochain pour régler les détails.

“En faisant des membres du PGA Tour les propriétaires de leur ligue, nous renforçons l’investissement collectif de nos joueurs dans le succès du PGA Tour”, a déclaré Monahan, qui sera PDG de PGA Tour Enterprises, dans l’annonce officielle.

Il a déclaré qu’un partenariat avec SSG – un groupe composé de propriétaires et de dirigeants américains de franchises sportives professionnelles – « renforcera la capacité de notre organisation à rendre le sport plus gratifiant pour les joueurs, les tournois, les fans et les partenaires ».

Le conseil d’administration de PGA Tour Enterprises serait composé de sept joueurs, du commissaire du PGA Tour, de quatre membres de SSG et d’un administrateur indépendant qui siège également au conseil d’administration du circuit.

Ce programme d’équité unique dans le golf permettrait à quelque 200 joueurs d’accéder à 930 000 $ de subventions initiales. À partir de l’année prochaine, PGA Tour Enterprises utiliserait 600 000 $ pour des subventions récurrentes aux futurs joueurs.

Bien que les détails spécifiques du programme d’actionnariat n’aient pas été annoncés, les subventions initiales seraient basées sur les réalisations professionnelles, les réalisations récentes et le statut du PGA Tour. Les subventions seraient acquises au fil du temps.

SSG est dirigé par Fenway Sports Group et comprend les propriétaires Marc Attanasio (Milwaukee Brewers), Arthur Blank (Atlanta Falcons), Steven Cohen (New York Mets), Wyc Grousbeck (Boston Celtics), Tom Werner et John Henry (Boston Red Sox), et Marc Lasry (Milwaukee Bucks). Parmi les autres membres du groupe figurent Alec Scheiner, ancien président des Cleveland Browns et co-fondateur d’Otro Capital.

“Notre enthousiasme pour cette nouvelle entreprise vient d’un très profond respect pour ce jeu remarquable et d’une ferme conviction dans le potentiel de croissance expansif du PGA Tour”, a déclaré Henry, principal propriétaire de Fenway Sports et directeur de SSG.

SSG investit initialement 1,5 milliard de dollars dans PGA Tour Enterprises et se concentrera sur la maximisation des revenus au profit des joueurs et sur la recherche d’opportunités pour améliorer le golf à travers le monde. 1,5 milliard de dollars supplémentaires seraient consacrés aux activités du PGA Tour.

L’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du PGA Tour.

“Il était extrêmement important pour nous de créer des opportunités permettant aux joueurs d’aujourd’hui et de demain de s’investir davantage dans leur organisation, à la fois financièrement et stratégiquement”, ont déclaré les directeurs des joueurs dans un communiqué commun. « Cela renforce non seulement le circuit d’un point de vue commercial, mais encourage également les joueurs à s’investir pleinement pour continuer à offrir – et à améliorer encore – le meilleur du golf à nos fans.

« Nous attendons avec impatience ce prochain chapitre et un avenir encore meilleur. »

La tournée a indiqué qu’elle faisait des progrès dans ses négociations avec le fonds national saoudien sur les investissements futurs et un accord final. Selon l’accord-cadre initial, Al-Rumayyan, le gouverneur du PIF, devait être président de PGA Tour Enterprises.

Désormais, la branche commerciale est lancée sans aucun accord avec les Saoudiens.

La tournée européenne faisait partie de l’accord-cadre du 6 juin et dispose d’une alliance stratégique avec le PGA Tour. La tournée a simplement indiqué qu’elle discutait de la manière dont ils peuvent travailler ensemble pour un bénéfice mutuel.

La clé de l’accord initial avec les Saoudiens était le rejet des poursuites impliquant LIV Golf. Depuis le lancement de la ligue rivale en juin 2022, LIV a attiré plusieurs joueurs de premier plan et champions majeurs tels que Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson et Bryson DeChambeau.

Alors que les négociations de la tournée avec le PIF approchaient de leur date limite initiale du 31 décembre, LIV a signé le champion des Masters Jon Rahm dans le cadre d’un accord estimé à environ 500 millions de dollars. Il a également signé Tyrrell Hatton, actuellement n°16 mondial.

Rory McIlroy, qui a renoncé à son siège au conseil d’administration du circuit en novembre, a déclaré mardi qu’il ne pensait pas qu’il devrait y avoir de punition pour un joueur du LIV éligible à revenir sur le circuit.

Golf AP : https://apnews.com/hub/golf