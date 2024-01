Le PGA Tour lève 1,5 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs américains

Le commissaire de la tournée, Jay Monahan, a déclaré mercredi lors d’un appel avec les joueurs du PGA Tour avant l’annonce officielle que la tournée “restait en dialogue actif et fréquent” avec les représentants du fonds saoudien. Il a ajouté que les investisseurs américains étaient « conscients et soutenaient » les négociations avec le fonds. Il a ajouté qu’il était en Arabie Saoudite il y a quelques semaines pour mener une vérification préalable du projet d’alliance avec des dirigeants soutenant le groupe d’investisseurs américain.

Le fonds saoudien, de son côté, a clairement indiqué qu’il continuerait à concurrencer le PGA Tour à travers LIV Golf s’il n’y avait pas d’alliance. En décembre, la tournée soutenue par l’Arabie Saoudite a débauché Jon Rahm, le troisième joueur mondial.

Un porte-parole du fonds n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’accord de principe avec les investisseurs américains est bien moins susceptible d’attirer les critiques des clubs et du Congrès que la décision bouleversante d’unir ses forces avec les Saoudiens. Cet accord, après des mois d’âpres rivalités, a suscité des critiques concernant les violations des droits de l’homme par l’Arabie saoudite. L’accord saoudien manquait également de détails significatifs, soulevant presque immédiatement des questions sur sa durabilité.

Parmi les investisseurs américains qui rejoignent Fenway Group figurent certains des noms les plus connus du sport et de la finance : Marc Lasry, fondateur du hedge fund Avenue Capital et ancien propriétaire des Milwaukee Bucks ; Tom Ricketts, président des Cubs de Chicago ; Steven Cohen, propriétaire des New York Mets via son family office, le Cohen Group ; et Gerry Cardinale, fondateur de la société d’investissement RedBird Capital Partners.

Pour eux, cet investissement est en partie un pari sur un regain d’enthousiasme pour les sports en direct, porté par les grandes technologies qui ont conduit à des transactions, du tennis au cricket. Les investisseurs croient depuis longtemps pouvoir gérer le PGA Tour de manière plus efficace.