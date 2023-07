Le PGA Tour défend l’accord de LIV Golf avant l’audience du Sénat

Un logo PGA TOUR est visible après la suspension du jeu en raison de violentes tempêtes lors du troisième tour du championnat THE PLAYERS qui s’est tenu sur le parcours du stade THE PLAYERS au TPC Sawgrass le 14 mai 2011 à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Alors que les sénateurs ont demandé le témoignage du commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, le directeur indépendant de Price et du conseil d’administration, Jimmy Dunne, comparaîtra à la place, a déclaré la tournée dans un communiqué la semaine dernière. Monahan a été en congé en raison d’une situation médicale non précisée, mais a récemment annoncé qu’il reprendrait ses fonctions le 17 juillet.

Le sénateur Richard Blumenthal et le sénateur Ron Johnson, respectivement président et membre éminent du sous-comité permanent des enquêtes du comité sénatorial de la sécurité intérieure, ont convoqué la réunion mardi. Les sénateurs ont demandé aux responsables de la tournée et du Fonds d’investissement public saoudien de comparaître devant le panel.

« Compte tenu des différends juridiques bien connus qui ont existé entre le PGA Tour et le PIF, nous comprenons les questions justes et valables soulevées par les membres du PGA Tour, les partenaires du Tour, les médias, les fans et maintenant le Congrès », a déclaré Price dans l’éditorial.

Le chef de l’exploitation de la tournée, Ron Price, qui doit témoigner mardi, a publié un éditorial dans The Athletic lundi pour défendre l’accord et expliquer pourquoi c’était le meilleur résultat pour l’avenir du golf. Il a également fait valoir que l’accord ne devrait pas être considéré comme une fusion.

Jay Monahan, commissaire du PGA TOUR, prend la parole lors de la cérémonie de remise des trophées lors de la dernière manche du championnat THE PLAYERS sur le parcours THE PLAYERS Stadium au TPC Sawgrass le 12 mars 2023 à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Les sénateurs avaient déclaré dans une lettre précédente que le sous-comité examinerait l’accord proposé et « l’investissement du fonds saoudien dans le golf aux États-Unis, les risques associés à l’investissement d’un gouvernement étranger dans les institutions culturelles américaines et les implications de cet accord prévu sur golf professionnel aux États-Unis à l’avenir. »

« Nous sommes impatients de comparaître devant le sous-comité du Sénat pour répondre à leurs questions sur l’accord-cadre qui maintient le PGA TOUR en tant que leader de l’avenir du golf professionnel et profite à nos joueurs, à nos fans et à notre sport », a déclaré un représentant du PGA Tour dans un déclaration récente.

Le mois dernier, le PGA Tour et le LIV Golf de PIF, ainsi que le DP World Tour d’Europe, accepté de fusionner. Bien que les conditions spécifiques et l’évaluation de l’accord n’aient pas été annoncées, un premier cadre de l’accord proposé montre qu’il créerait une filiale à but lucratif du PGA Tour, et la nouvelle entité gérerait les actifs commerciaux pour toutes les tournées. Le PGA Tour gérerait les compétitions.

L’accord proposé a été un choc pour le monde du sport – y compris les propres joueurs de la tournée – après des mois de tensions entre le PGA Tour et LIV Golf, ce qui a conduit les deux entités à déposer des plaintes antitrust l’une contre l’autre. Tous les litiges entre les deux ont été écrasés dans le cadre de l’accord proposé.

Price, dans l’éditorial de lundi, a reconnu que l’accord était une surprise après deux ans de « conflit sans précédent ».

Les négociations sont toujours en cours et le cadre met fin au contentieux entre les deux entités. Price a soutenu qu’en raison de la nature confidentielle de l’accord, « une grande partie de la réaction initiale a été négative, teintée de désinformation ou d’incompréhension ».

« C’est quelque chose que nous prenons pleinement en charge et que nous regrettons profondément. À l’avenir, nous croyons fermement que plus les faits sont discutés et compris, plus nos électeurs peuvent soutenir un accord définitif potentiel – s’il est conclu – et nous attendons avec impatience le résultat positif et durable. impact sur tous les niveaux de notre jeu », a déclaré Price dans l’éditorial de lundi.

Les deux entités étaient impliquées dans des poursuites antitrust depuis l’année dernière. LIV avait poursuivi la tournée, alléguant des pratiques anticoncurrentielles pour interdire ses joueurs, tandis que la tournée contre-attaquait, affirmant que LIV étouffait la concurrence.

Price a défendu l’accord-cadre jusqu’à présent comme une issue favorable non seulement pour le circuit, mais aussi pour le golf professionnel dans son ensemble. Il a déclaré que l’accord « fournit des garanties claires, explicites et permanentes qui garantissent que le PGA Tour dirigera les décisions qui façonneront notre avenir, et que nous aurons le contrôle de nos opérations, de notre stratégie et de la continuité de notre mission ».

Il a ajouté que si les parties parvenaient à un accord, cela permettrait de nouveaux investissements dans les joueurs, les événements, les sites, les communautés et la technologie. Le PIF a déclaré qu’il investirait des milliards de dollars dans la nouvelle entité.

Price a également soutenu que l’accord « n’est pas une fusion ». Il a écrit que la tournée resterait intacte et que la filiale nouvellement formée inclura PIF en tant qu’investisseur minoritaire sans contrôle, comme c’est le cas dans « de nombreuses autres entreprises américaines ». La majorité du conseil d’administration qui dirige les PGA Tour Enterprises sera nommée par la tournée et dirigée par Monahan.

Suite à l’annonce, le meilleur joueur Rory McIlroy – qui a critiqué à plusieurs reprises LIV Golf pendant les années d’acrimonie – a exprimé son agitation à propos de l’accord proposé, qualifié de fusion.