Le PGA Tour contre-attaque LIV Golf dans une lutte antitrust

Le PGA Tour a déposé une contre-poursuite contre LIV Golf mercredi soir, alléguant que la ligue parvenue soutenue par l’Arabie saoudite est coupable de pratiques anticoncurrentielles.

Le costume est la dernière volée dans la bataille entre l’héritage PGA Tour et l’arriviste LIV, qui est soutenu par le fonds d’investissement privé aux poches profondes de l’Arabie saoudite et a été agressif pour courtiser les talents. Plusieurs golfeurs de haut niveau, dont Phil Mickelson et Bryson DeChambeau, ont signé des contrats massifs pour rejoindre LIV Golf. Tiger Woods aurait refusé une offre LIV d’une valeur de près de 800 millions de dollars.

Les deux ligues ont affirmé que les contrats et les politiques des joueurs de l’autre restreignaient les talents de golfeurs et empêchaient une bonne compétition.

“LIV a signé avec des golfeurs des contrats pluriannuels contenant des obligations bien plus restrictives que tout ce qui existe dans le [PGA Tour] Des règlements, y compris une interdiction de participation à des événements conflictuels qui, contrairement aux règles des événements conflictuels du TOUR, ne permettent aucune demande de libération”, a déclaré le PGA Tour dans son dossier mercredi.

Le PGA Tour a refusé de commenter sa contre-poursuite.

La tournée a fait du lobbying à Washington DC contre LIV Golf. À son tour, le PDG de LIV Golf, Greg Norman, une ancienne star du PGA Tour, s’est rendu à Capitol Hill à la mi-septembre pour “éduquer les membres sur le modèle commercial de LIV et contrer les efforts anticoncurrentiels du Tour”.

LIV Golf, Phil Mickelson et d’autres joueurs ont déposé une plainte contre la tournée lorsque les joueurs affiliés à LIV ont été suspendus des événements de la tournée. Mickelson et trois autres personnes se sont retirées de la poursuite mardi, mais LIV Golf reste un plaignant dans l’affaire.

“Le Tour a fait ces demandes reconventionnelles dans un effort transparent pour détourner l’attention de leur comportement anticoncurrentiel, que LIV et les joueurs détaillent dans leur plainte de 104 pages”, a déclaré Jonathan Grella, principal porte-parole de LIV Golf. “Nous restons convaincus que les tribunaux et le système judiciaire répareront ces torts.”

Le ministère de la Justice a commencé à sonder le PGA Tour en juillet à la recherche d’éventuels comportements anticoncurrentiels.