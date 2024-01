Le PGA Tour conclut un accord d’un milliard de dollars avec Strategic Sports Group

Le PGA Tour a conclu un accord d’investissement massif cette semaine avec un groupe de propriétaires d’équipes sportives basées aux États-Unis, dont les responsables du circuit espèrent qu’ils contribueront à stabiliser les finances de l’organisation, à récompenser davantage les golfeurs du circuit et à ouvrir la voie à un avenir plus durable pour le golf professionnel, alors même que les négociations du circuit avec des investisseurs saoudiens potentiels continuer.

Le conseil d’administration du circuit a approuvé l’investissement lors d’une réunion mardi soir, et son commissaire, Jay Monahan, a informé les golfeurs des détails de l’accord lors d’une conférence téléphonique mercredi matin. L’accord permettra à la tournée de créer une nouvelle société à but lucratif appelée PGA Tour Enterprises qui supervisera ses intérêts commerciaux, a indiqué la tournée dans un communiqué, le Strategic Sports Group (SSG) servant d’investisseur minoritaire. Les six joueurs directeurs de la tournée, dont Tiger Woods, ont soutenu à l’unanimité le partenariat, a indiqué la tournée.

La tournée avait initialement prévu de créer la nouvelle entité aux côtés du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, propriétaire de LIV Golf, un circuit de golf rival basé sur des équipes, mais les deux parties doivent encore se mettre d’accord sur les conditions près de huit mois après avoir annoncé leur intention d’unir leurs forces. . Bien qu’elles soient confrontées à la date limite du 31 décembre pour parvenir à un accord final, les parties négocient toujours et espèrent que le PIF deviendra un investisseur dans la nouvelle entité commerciale. La tournée a indiqué que SSG « a consenti à un investissement du PIF, sous réserve de tout examen et approbation réglementaire nécessaire ».

Les responsables du Tour ont passé les dernières semaines en négociations parallèles avec le PIF et le SSG, dirigés par Fenway Sports Group, la société holding privée basée à Boston qui possède les Red Sox de Boston de la MLB, Fenway Park, le Liverpool Football Club du Premier ministre. League et les Penguins de Pittsburgh de la LNH. L’investissement initial de SSG s’élève à 3 milliards de dollars maximum, et les joueurs auront la possibilité de recevoir plus de 1,5 milliard de dollars « en fonds propres immédiats et futurs », indique la tournée. .

La nouvelle intervient alors que le PGA Tour poursuit son programme de début de saison et quelques jours seulement avant que LIV Golf n’organise son événement d’ouverture de saison au Mexique. Pour l’instant, le circuit et LIV Golf restent enfermés dans une rivalité qui a divisé le monde du golf, se disputant les talents, les fans et les sponsors.

Le circuit a passé une grande partie des deux dernières années à tenter de consolider l’économie fragile qui sous-tend ce sport, en particulier après le lancement de LIV Golf, qui a attiré bon nombre des plus grands noms du circuit et déclenché une bataille juridique qui a coûté des millions de dollars au circuit. . Le PGA Tour n’a pas pu égaler certaines des offres de contrat faites à des golfeurs notables, tels que Jon Rahm, Brooks Koepka, Cameron Smith et Dustin Johnson, et a cherché à atténuer la menace posée par LIV Golf tout en consolidant ses propres finances difficiles. .

Le groupe d’investissement comprend les propriétaires des Red Sox, John Henry et Tom Werner ; Arthur Blank, propriétaire des Falcons d’Atlanta de la NFL ; Mark Attanasio, propriétaire des Milwaukee Brewers de la MLB ; Tom Ricketts, président des Chicago Cubs de la MLB ; Steve Cohen, propriétaire des Mets de New York ; Wyc Grousbeck, propriétaire des Boston Celtics de la NBA ; et Marc Lasry, l’ancien copropriétaire des Milwaukee Bucks.

La tournée a promis de donner aux joueurs une participation au capital de la nouvelle entreprise, ce qui serait une première parmi les ligues sportives américaines de premier plan. La tournée a déclaré dans son annonce que les subventions en actions seront acquises au fil du temps et « seront basées sur les réalisations professionnelles, les réalisations récentes, la participation et les services futurs et le statut de membre du PGA Tour ».

Même si le PIF saoudien pourrait encore être un acteur important dans le projet, la tournée et le SSG devraient commencer immédiatement à définir les prochaines étapes pour le golf professionnel, ce qui pourrait avoir un impact sur tout, du calendrier des compétitions aux bourses des tournois en passant par le rôle que le golf en équipe pourrait jouer dans le nouveau paysage.

Le PIF saoudien était au courant des discussions de la tournée avec SSG mais a continué à négocier séparément avec la tournée, selon deux personnes proches du dossier. Le circuit et les Saoudiens ont choqué le monde du golf lorsqu’ils ont annoncé leur intention de s’associer le 6 juin. Ils avaient négocié en secret le cadre de base d’un accord visant à regrouper leurs intérêts commerciaux sous un même parapluie, à abandonner leurs litiges les uns contre les autres et à commencer à travailler en coopération. Même si les poursuites en duel ont été abandonnées en juin, les deux parties ont eu jusqu’à la fin de l’année dernière pour élaborer les termes d’un accord final, mais ont eu du mal à surmonter certains obstacles, notamment une enquête du Congrès et un examen minutieux du ministère de la Justice.

L’annonce de juin a surpris et bouleversé de nombreux joueurs et a immédiatement suscité l’intérêt des régulateurs du Congrès et du ministère de la Justice qui supervisent les fusions et enquêtaient sur le PGA Tour pour d’éventuelles violations des lois antitrust. La turbulence fut immédiate ; Les responsables de la tournée ont déclaré aux législateurs lors d’une audition d’une sous-commission sénatoriale l’année dernière qu’il était difficile de négocier avec autant d’examen public. Ces responsables ont également averti que les conditions définitives étaient encore loin.

Alors qu’ils peaufinaient les détails, les responsables du circuit ont tenté d’éviter toute apparence de collusion – ils ont même modifié l’accord préliminaire avec le PIF pour supprimer une disposition interdisant le braconnage des joueurs – et ont répété à plusieurs reprises aux joueurs que le circuit négociait séparément avec le SSG après avoir engagé des investissements. demandes d’une poignée d’autres groupes.