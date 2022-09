Le PGA Tour attaque son rival soutenu par l’Arabie saoudite dans un procès

Le PGA Tour a lancé des poursuites judiciaires contre la série LIV Golf

Le PGA Tour a allégué que la série LIV Golf, soutenue par l’Arabie saoudite, offrait d’énormes sommes d’argent aux joueurs pour qu’ils rompent leurs contrats dans le cadre du “sportswashing” de la réputation internationale de l’Arabie saoudite, alors que l’organisation américaine lançait une action en justice reconventionnelle.

LIV avait affirmé dans des procédures judiciaires antérieures que la PGA avait violé les lois acceptées sur la concurrence en suspendant et en infligeant des amendes aux joueurs rebelles qui avaient rejoint le groupe dissident.

Cependant, dans une plainte juridique sévère, la PGA a déclaré que la stratégie de LIV Golf était de profiter de la réputation des joueurs qui réussissent sur le PGA Tour et de les héberger sur ses propres plateformes.

“Un élément clé de la stratégie de LIV a été d’inciter intentionnellement les membres du Tour à rompre leurs accords de Tour et à jouer dans des événements LIV tout en cherchant à maintenir leur adhésion au Tour et à jouer dans des événements de renom du Tour, afin que LIV puisse sortir librement du Tour et de sa plate-forme.“, affirme le procès.

Lire la suite Woods et McIlroy lancent une nouvelle ligue de golf au milieu des rebelles saoudiens

Il a fait valoir que l’ensemble de la série LIV Golf semblait conçue pour utiliser le sport comme un véhicule avec lequel « laver le sport » la réputation de l’Arabie saoudite sur la scène internationale, qui fait suite à l’accueil très médiatisé par le pays de divers autres événements sportifs, y compris la Formule 1 et la boxe. .

Une sélection de joueurs de renommée internationale a rejoint LIV Golf, dont Phil Mickelson, six fois vainqueur majeur, et Dustin Johnson, ancien numéro un.

Mickelson aurait reçu une somme de 200 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf, tandis que Johnson aurait gagné 150 millions de dollars. Un autre joueur, Cameron Smith, a admis que l’argent était un facteur clé dans sa décision de faire un geste similaire.

La star suédoise Henrik Stenson a perdu son titre de capitaine de l’équipe européenne de la Ryder Cup pour rejoindre le groupe dissident. Le titre de capitaine de la Ryder Cup est généralement considéré comme l’un des plus grands honneurs qu’un joueur puisse obtenir dans sa carrière.

Dans sa réponse initiale, cependant, LIV Golf a déclaré qu’elle était convaincue que le système judiciaire montrerait qu’elle n’avait été impliquée dans aucun acte répréhensible.

“Le Tour a fait ces demandes reconventionnelles dans un effort transparent pour détourner l’attention de leur comportement anticoncurrentiel“, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous restons convaincus que les tribunaux et le système judiciaire répareront ces torts.”

LIRE LA SUITE: Les golfeurs rebelles de la ligue saoudienne poursuivent la PGA pour sanctions