Le PGA Tour approuve un investissement de 3 milliards de dollars d’un consortium dirigé par le propriétaire du Liverpool FC

Le PGA Tour est sur le point de confirmer qu’il a approuvé un accord pour qu’un groupe d’investisseurs dirigé par le Liverpool FC et le propriétaire des Boston Red Sox, John Henry, investisse dans la nouvelle entité commerciale de l’organisation de golf américaine.

Strategic Sports Group, dirigé par Henry’s Fenway Sports Group, devrait injecter environ 3 milliards de dollars dans les activités commerciales du Tour, selon deux personnes proches du dossier.

Le Tour a approuvé l’investissement du jour au lendemain, ont-ils ajouté. L’argent pourrait arriver par étapes, a déclaré l’une des sources.

L’accord, qui devrait valoriser l’entité à environ 12 milliards de dollars, ont indiqué les sources, est la dernière salve dans la bataille aux enjeux élevés pour l’avenir du sport qui a englouti le Tour depuis que le fonds souverain saoudien a lancé son propre rival. groupe de golf il y a plus de deux ans.

L’accord devrait inclure un programme de participation au capital pour les joueurs, une victoire pour les golfeurs restés fidèles au Tour même si d’autres ont fait défection vers leur rival soutenu par l’Arabie Saoudite, LIV Golf, ont indiqué les sources.

L’accord SSG n’inclut pas à ce stade le Fonds d’investissement public saoudien de 700 milliards de dollars, bien qu’il autorise un co-investissement du fonds de richesse à l’avenir. Le Tour entend poursuivre ses discussions avec le fonds patrimonial saoudien sur un éventuel accord permettant au PIF de prendre une participation dans l’entité, selon une source proche du dossier.

L’Arabie Saoudite a investi des milliards de dollars dans le sport à travers le monde, prenant des intérêts majeurs dans le football, le sport automobile et la boxe. Cependant, ses discussions avec le PGA Tour se sont prolongées bien au-delà de la date limite du 31 décembre, dans ce qui a été une rare lutte pour le PIF pour augmenter ses dépenses sportives.

La coexistence future des événements du Tour et du calendrier de LIV a été l’une des pierres d’achoppement des négociations qui ont attiré l’attention des autorités antitrust américaines. L’avenir de la façon dont les événements et le calendrier du PGA Tour coexisteraient avec ceux du LIV n’est toujours pas résolu. La saison 2024 de LIV Golf devrait débuter ce week-end au Mexique.

SSG, dont les bailleurs de fonds comprennent le gestionnaire de fonds spéculatifs et propriétaire des New York Mets Steve Cohen et le propriétaire de la franchise Atlanta Falcons NFL Arthur Blank, renforce la main du Tour au milieu d’une bataille coûteuse pour retenir les talents. Le champion des Masters Jon Rahm est devenu le dernier joueur vedette à abandonner le Tour pour LIV en décembre.

Le PIF et le Tour ont choqué les joueurs, les sponsors, les distributeurs de médias et les hommes politiques en juin dernier lorsqu’ils ont appelé à une trêve, mis fin à de coûteuses batailles judiciaires et annoncé l’intention du fonds saoudien de prendre une participation minoritaire dans la nouvelle entité commerciale. Le programme d’équité avec SSG vise également à rétablir les relations avec les joueurs, dont la grande majorité a été aveuglée par les négociations du Tour avec le PIF.

L’entité commerciale et ses bailleurs de fonds milliardaires sont distincts de PGA Tour Inc, l’organisation exonérée d’impôt qui administre les événements de golf.

Depuis que la PGA et le PIF ont annoncé leurs négociations, les joueurs et les politiciens américains ont critiqué leur accord-cadre et le Tour s’est efforcé de rétablir la confiance. En août, Tiger Woods a rejoint le conseil d’administration du circuit, donnant ainsi aux joueurs une main plus forte dans le destin du sport.

Pendant ce temps, Henry du Fenway Sports Group, propriétaire des Red Sox de Boston, du Liverpool FC et des Penguins de Pittsburgh, a commencé à discuter avec d’autres propriétaires sportifs américains de la mise en commun des services d’investissement et de conseil pour le Tour, selon une personne proche du dossier. dans ce qui est devenu le consortium SSG.

Le Tour Policy Board a annoncé en décembre qu’il avait sélectionné SSG parmi les investisseurs extérieurs intéressés pour « faire avancer les discussions » avec la PGA et son homologue européen, le DPA World Tour.

Le PGA Tour a attiré l’attention des législateurs américains. En juillet, une correspondance publiée par le Sénat américain montrait que l’Arabie saoudite cherchait à contrôler le golf dans le cadre de ses négociations avec le PGA Tour. Les dirigeants du Tour ont également été critiqués par des groupes de victimes du 11 septembre, qui ont dénoncé les investissements de l’Arabie Saoudite dans le golf comme du « sportswashing ».

Le PGA Tour, Fenway et PIF ont refusé de commenter.