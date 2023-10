Le PEVO, clé de la diffusion des valeurs olympiques, le rapprochement avec la Fondation Reliance contribuera à faire progresser l’initiative : Abhinav Bindra

Le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) est essentiel pour diffuser les valeurs olympiques auprès des jeunes et le partenariat avec la Reliance Foundation contribuera à accroître la portée du programme, a déclaré Abhinav Bindra dimanche.

Le médaillé d’or olympique et membre de la commission des athlètes du CIO ainsi que de la commission de l’éducation olympique s’exprimait au Centre mondial Jio le premier jour de la 141e Session du CIO. La réunion du CIO se tient en Inde après 40 ans d’intervalle, la précédente ayant eu lieu en 1983 à New Delhi.

Lors de la Session du CIO à Mumbai, Bindra a présenté le programme d’éducation aux valeurs olympiques, qui a été déployé en Inde en mai 2022 et a eu un impact significatif sur la fréquentation scolaire et la participation des filles au sport.

La Reliance Foundation s’est récemment associée au CIO pour annoncer l’expansion du programme.

« L’année prochaine s’annonce passionnante. nous travaillons à la numérisation des ressources, ce qui aidera le PEVO dans toute l’Inde. La Reliance Foundation s’est également jointe aux efforts du CIO. Cela contribuera à faire progresser le PEVO à Mumbai. Nous essayons d’intégrer le PEVO à d’autres programmes comme le reboisement », a-t-il déclaré.

Répondant à une question de News18 sur le soutien croissant au PEVO, avec le récent partenariat avec la Reliance Foundation, Bindra a déclaré : « Le pouvoir du sport va bien au-delà de ce que nous, en tant qu’athlètes, affichons. Le sport a le pouvoir de façonner la société. L’Inde étant la plus grande population du monde, et également la plus jeune, il n’y a pas de meilleur moyen de former cette jeune population au sport. C’est ce que le PEVO essaie de faire : façonner ces jeunes, forger des caractères à travers la philosophie des Jeux olympiques, construire les valeurs olympiques d’amitié, d’excellence et de respect. Cela s’est bien passé et bien sûr, nous devons tous travailler collectivement plus dur pour le faire progresser dans différentes régions du pays.

Bindra était accompagné des écoliers Somya, Bharati, Suchismita, Pratyasha et Hammad, tous âgés de 12 à 16 ans, qui fréquentent les écoles publiques d’Odisha.

« Au cours de l’année écoulée, ces jeunes ont participé activement au Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) dans leurs écoles respectives. Non seulement ils ont adopté le PEVO, mais ils en sont également devenus les défenseurs au sein de leurs écoles et de leurs communautés, faisant directement l’expérience de l’impact positif du programme sur leur vie. Ils partageront certaines de leurs expériences personnelles », indique un communiqué de presse publié par le CIO.

Interrogé sur l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques, Bindra a répondu : « Qui n’est pas un fan de cricket en Inde ? Je suis aussi un fan de cricket. Nous attendons avec impatience une décision qui sera attendue demain.