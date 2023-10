Le peuple en lice pour la présidence du Libéria le 10 octobre | Actualités électorales

Monrovia, Libéria – Mardi, plus de 2,4 millions de Libériens se rendront aux urnes pour élire un président et des membres de leur assemblée législative. Actuellement, 19 candidats espèrent remplacer le président sortant George Weah de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), qui brigue un second mandat de six ans.

Les deux principaux challengers sont l’ancien vice-président Joseph Nyuma Boakai et l’homme d’affaires Alexander Cummings. Les deux hommes faisaient auparavant partie d’une alliance de quatre partis d’opposition, la Coalition des partis politiques (CPP). Cependant, malgré les premiers succès, la coalition s’est depuis dissoute après des désaccords sur la question de savoir qui obtiendra la liste présidentielle lors de ce cycle électoral.

Tiawan Gongloe, du Parti populaire libérien, est également en lice, un célèbre avocat spécialisé dans les droits de l’homme et professeur de droit qui a été solliciteur général du pays sous l’administration d’Ellen Johnson-Sirleaf.

L’ancienne présidente est devenue la première femme dirigeante élue d’Afrique en 2006, mais l’inclusion politique reste un mirage dans de nombreuses régions du continent, y compris dans son Libéria natal. Seuls deux des 20 candidats au scrutin présidentiel de mardi sont des femmes, dont Sara Nyanti, ancienne représentante spéciale adjointe de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud.

Georges Weah

Weah, qui brigue un second mandat, s’est vanté qu’il remporterait la victoire au premier tour des élections. Il est en fonction depuis 2017.

Weah du CDC a gardé l’actuel vice-président, Jewel Howard-Taylor, comme candidat à la vice-présidence. Howard-Taylor est l’ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor qui purge une peine de 50 ans de prison pour crimes contre l’humanité commis dans une prison britannique en Sierra Leone voisine.

Weah, 57 ans, a déclaré que sa performance serait suffisante pour assurer sa réélection. Il considère comme une réussite un programme de scolarité gratuite pour les étudiants de premier cycle des universités publiques qui a été institué en 2018. Le gouvernement de Weah paie également les frais d’examen du certificat d’études secondaires d’Afrique de l’Ouest (WASSCE) pour les élèves de 9e et de 12e années dans les écoles publiques.

En outre, le gouvernement a amélioré l’accès à l’électricité et réduit les coûts de 38 cents par kilowatt à une moyenne de 15 cents par kilowatt. L’administration s’est également lancée dans plusieurs projets de construction de routes à travers le pays.

Malgré cela, les critiques affirment que la corruption était généralisée sous Weah. Ils soulignent également l’état de l’économie et la hausse des prix alimentaires qui ont conduit à des manifestations en décembre de l’année dernière et en juin 2019 comme révélateurs de l’échec du gouvernement.

Dans son manifeste, Weah a promis de réduire les paiements directs pour les frais médicaux grâce à un régime d’assurance maladie obligatoire et a également promis de fournir de l’énergie solaire hors réseau aux hôpitaux publics et aux écoles secondaires.

Il a également promis de créer des emplois durables en formalisant les activités minières artisanales et à petite échelle et en dispensant aux procureurs une formation sur la violence sexuelle et sexiste.

Joseph Boakaï

Fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le secteur public libérien, Boakai jouit d’une grande notoriété et vise désormais la présidence, sous l’égide du Parti de l’unité (UP). Cet homme de 78 ans a été ministre de l’Agriculture de 1983 à 1985. Il a également été vice-président de 2006 à 2018 de Johnson-Sirleaf.

Cette année, Boakai fait partie d’une alliance avec le Mouvement pour la démocratie et la reconstruction (MDR), fondé par l’ancien chef de guerre devenu sénateur Prince Johnson. Boakai a donc choisi le sénateur MDR Jérémie Koung comme colistier.

Johnson et Koung sont originaires et exercent une influence significative à Nimba, le deuxième comté le plus peuplé du pays. Le MDR avait déjà conclu une alliance avec le CDC en 2017, le soutenant lors du deuxième tour des élections que Weah a finalement remporté. L’alliance s’est dissoute en 2022 au milieu des plaintes de Johnson concernant le manque d’opportunités d’emploi pour « son peuple ».

Pour beaucoup, la deuxième tentative de Boakai à la présidence est une revanche avec Weah après que les deux hommes se soient affrontés en 2017. Les deux hommes sont passés au deuxième tour après qu’aucun n’ait atteint la majorité absolue requise pour remporter la victoire au premier tour, Weah a finalement gagné.

Fort de son expérience, Boakai a fait de l’agriculture un thème clé de sa campagne, s’engageant à accroître la production nationale de riz et à créer trois pôles de machines agricoles dans le pays.

Il a également promis de paver les autoroutes reliant les capitales des comtés et celles reliant le Libéria à d’autres pays, afin d’améliorer le commerce transfrontalier.

L’ancien vice-président a également promis de travailler avec le pouvoir législatif pour créer un tribunal spécialisé chargé d’accélérer les affaires de corruption et de crimes économiques et de soutenir le secteur privé dans le développement de programmes de recyclage des déchets solides pour produire de l’énergie renouvelable.

Cependant, les critiques ont déclaré qu’à 78 ans, Boakai était trop vieux pour gouverner. Boakai a également été accusé de problèmes de santé, ce qu’il a nié.

Alexandre Cummings

Alexander Cummings s’est fait connaître pour la première fois sur la scène politique libérienne lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2017 et s’est classé cinquième. Cette année, il se présente sur la plateforme du Parti politique collaborateur (CPP), une coalition entre le Congrès national alternatif de Cumming et le Parti de la Liberté.

Cummings, 57 ans, a été directeur de la filiale africaine de Coca-Cola entre 2001 et 2008 et directeur administratif mondial de 2008 jusqu’à sa retraite en 2016.

Dans son rôle chez Coca-Cola, il a supervisé la création de sa Fondation Afrique qui a contribué à la réponse continentale à la propagation du VIH/SIDA. En 2011, Johnson-Sirleaf lui a décerné la plus haute distinction nationale du Libéria – l’Ordre humanitaire de la rédemption africaine – pour son travail humanitaire.

Cummings a centré sa campagne sur la diversification de l’économie du Libéria. À cette fin, il a promis de créer un fonds d’autonomisation de 20 millions de dollars pour soutenir les entreprises appartenant à des femmes et des jeunes ainsi que les agriculteurs au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir s’il gagne, tout en gelant toutes les taxes et réglementations actuelles à revoir afin de créer un environnement favorable aux affaires. Il a également parlé d’une politique « d’achat libérien » qui donnerait la priorité à l’achat de produits fabriqués localement pour stimuler les entreprises autochtones.

Enfin, il a exprimé son soutien à la création d’un tribunal pour crimes de guerre chargé de poursuivre les personnages clés des guerres civiles de 1989 à 1997 et de 1999 à 2003.