Le pétrole va-t-il atteindre 100 dollars ? Les analystes s’attendent à un retour à trois chiffres avant 2024

Dans une vue aérienne, des réservoirs de stockage de pétrole sont présentés à la station Enterprise Sealy le 28 août 2023 à Sealy, Texas. Brandon Bell | Actualités Getty Images | Getty Images

Les prix du pétrole ont grimpé cette semaine à leur plus haut niveau de l’année, prolongeant ainsi un rallye qui a fortement mis l’accent sur un retour à 100 dollars le baril. En effet, certains analystes estiment que les prix du brut pourraient atteindre ce cap avant la fin de l’année. Référence internationale Contrats à terme sur le brut Brent s’échangeait à 93,90 dollars le baril vendredi matin à Londres, soit une hausse d’environ 0,2 %. NOUS Contrats à terme sur le West Texas Intermediate quant à lui, s’élevait à 90,41 $, soit une hausse de près de 0,3 % pour la session. Le Brent et le WTI se sont établis jeudi à leurs plus hauts niveaux respectifs de l’année. Les contrats pétroliers sont en forte hausse depuis le début du mois et restent en bonne voie pour décrocher leur troisième semaine consécutive positive. La hausse des prix intervient dans un contexte d’attentes croissantes d’un resserrement de l’offre après que l’Arabie Saoudite et la Russie ont décidé de réduire leurs stocks mondiaux et de prolonger leurs réductions de production de pétrole jusqu’à la fin de l’année. L’Arabie saoudite, chef de file de l’OPEP, a déclaré le 5 septembre qu’elle prolongerait sa réduction de production d’un million de barils par jour jusqu’à la fin de l’année, la Russie, non leader de l’OPEP, s’engageant à réduire ses exportations de pétrole de 300 000 barils par jour jusqu’à la fin de l’année. Les deux pays ont déclaré qu’ils réexamineraient mensuellement leurs réductions volontaires. Les analystes de Bank of America ont indiqué qu’ils pensaient désormais que les prix du pétrole pourraient bientôt dépasser les trois chiffres. « Si l’OPEP+ continue de réduire l’offre jusqu’à la fin de l’année dans un contexte de demande asiatique positive, nous pensons désormais que les prix du Brent pourraient dépasser les 100 dollars le baril avant 2024 », ont déclaré mardi les analystes dirigés par Francisco Blanch dans une note de recherche.

Tamas Varga, du courtier pétrolier PVM, a déclaré qu’un saut vers la barre des 100 dollars était « plausible », citant les contraintes de production de l’Arabie Saoudite et de la Russie, la maintenance prochaine des raffineries, la pénurie structurelle de diesel en Europe et un consensus croissant selon lequel le cycle actuel de resserrement sera bientôt terminé. arriver à une fin. « Néanmoins, un tel rallye implique également une nouvelle pression inflationniste », a déclaré Varga à CNBC vendredi. Cela s’est reflété, a-t-il dit, dans les données d’inflation américaines de cette semaine et dans la hausse des dépenses de consommation, qui indiquent que les taux d’intérêt pourraient rester élevés plus longtemps et pourraient avoir un impact négatif sur la croissance de l’économie et de la demande pétrolière. « Pour cette raison, je pense que tout pic vers 100 dollars sera de courte durée », a-t-il ajouté.

« Un déficit d’approvisionnement important »

L’Agence internationale de l’énergie averti Mercredi, les contraintes de production de l’Arabie Saoudite et de la Russie entraîneraient probablement un « déficit substantiel du marché » jusqu’au quatrième trimestre. La principale autorité mondiale de l’énergie a déclaré dans son rapport mensuel sur le pétrole que la réduction de la production de plus de 2,5 millions de barils par jour par les membres de l’OPEP et les non-membres de l’OPEP depuis le début de l’année avait jusqu’à présent été compensée par les membres extérieurs à l’alliance OPEP+, comme les États-Unis. et le Brésil. « À partir de septembre, la perte de production de l’OPEP+, menée par l’Arabie Saoudite, entraînera un déficit d’approvisionnement important jusqu’au quatrième trimestre », a indiqué l’AIE. Christyan Malek, responsable mondial de la stratégie énergétique et responsable de la recherche sur les actions pétrolières et gazières pour la région EMEA chez JPMorgan, a déclaré qu’il pensait que le prix du pétrole devrait s’échanger dans une fourchette de 80 à 100 dollars à court terme – et autour de 80 dollars à long terme. terme. « À l’approche de l’année prochaine, cela dépendra beaucoup de la façon dont nous verrons l’évolution de la Chine… que font les États-Unis ? Et comment les schistes réagissent-ils ? » Malek a déclaré lundi, soulignant que les États-Unis semblent avoir des options limitées s’ils veulent tenter de faire baisser les prix du pétrole et de l’essence avant l’élection présidentielle cruciale de l’année prochaine. « Je pense que pour nous, l’un des points de données importants pour cette année dans son ensemble est que nous avons testé 70 $. Vous devez tester les coûts marginaux, nous pouvons tous le prédire, et nous y sommes arrivés. Nous sommes arrivés à 70 $, et il a rebondi. donc avec ce coût marginal, nous envisageons un prix à long terme beaucoup plus élevé », a-t-il ajouté.

Un pompier solitaire situé au milieu d’un grand panneau solaire à l’extérieur de Bakersfield, dans le comté de Kern, en Californie. Citoyens de la planète | Groupe Images Universelles | Getty Images

Cependant, tout le monde ne croit pas que les prix du pétrole soient destinés à un retour imminent à 100 dollars. Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank, dit le secteur du brut semble de plus en plus suracheté à court terme et semble avoir besoin d’un repli. « Nous ne rejoignons pas le camp des 100 dollars le baril, mais n’exclurons pas une période relativement courte pendant laquelle le Brent pourrait s’échanger au-dessus de 90 dollars », a déclaré Hansen dans une note de recherche publiée le 8 septembre.