Le pétrole russe arrive à Cuba alors que Moscou trouve des acheteurs alternatifs pour ses approvisionnements évités

Un pétrolier transportant 700 000 barils de pétrole russe a atteint Cuba jeudi, a rapporté Reuters pour la première fois.

La cargaison du navire vaut environ 70 millions de dollars au prix actuel du marché.

Moscou a activement recherché d’autres acheteurs de pétrole alors que les sanctions occidentales se multiplient.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Un pétrolier transportant 700 000 barils de pétrole russe est arrivé à Cuba jeudi, Reuters a signalé pour la première foisalors que Moscou cherche des acheteurs alternatifs.

Le navire battant pavillon libérien appartient à une unité de la compagnie maritime russe Sovcomflot, qui fait actuellement l’objet de sanctions britanniques, canadiennes et américaines. Aux prix actuels, la cargaison vaut environ 70 millions de dollars.

La Russie a cherché des marchés alternatifs alors que les sanctions occidentales visent ses exportations de pétrole. Cuba s’appuie généralement sur le Venezuela pour ses importations de pétrole, mais a été contraint de faire des achats plus chers sur le marché au comptant, car le Venezuela fait partie d’un grand nombre de pays qui luttent pour pousser la production pour répondre à sa propre demande.

Le Brésil a également signalé cette semaine qu’il adopterait également les flux russes et que son diesel serait utilisé pour soutenir l’agriculture et les chauffeurs. En fait, la Russie est rapidement devenue l’un des plus grands fournisseurs de pétrole de l’Amérique latine.

Et bien que le brut ait récemment chuté en raison des craintes de récession, la Russie bénéficie toujours de prix élevés, même si sa propre production reste en question. Moscou gagne toujours des milliards grâce à la vente de son pétrole malgré les sanctions en réponse à son invasion de l’Ukraine.