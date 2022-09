Le pétrole l’emporte sur le changement climatique dans la course à la direction de l’UCP pour déterminer le prochain premier ministre de l’Alberta

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Suivez les dernières actualités sur notre page Climat et Environnement.

À entendre certains des candidats qui cherchent à devenir le chef de l’UCP au pouvoir en Alberta – et le prochain premier ministre de la province – on pourrait penser que l’industrie pétrolière et gazière était dans le marasme, luttant pour gagner de l’argent.

En fait, le secteur pétrolier du Canada connaît son année la plus lucrative jamais enregistrée. Ses bénéfices ont été décrits comme une machine à sous en panne, car les plus grandes entreprises collectent des milliards de bénéfices tous les quelques mois.

Pourtant, un défi majeur n’a pas disparu : trouver un moyen d’attirer les banques mondiales, les compagnies d’assurance et les investisseurs qui ne veulent pas être associés à une industrie – en particulier les sables bitumineux – qui est devenue une cible dans le climat mondial. crise. C’est l’une des raisons pour lesquelles les plus grands producteurs de sables bitumineux se sont engagés à éliminer leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 (une promesse que plusieurs groupes environnementaux trouvent douteux).

Mais alors que les grands acteurs des sables bitumineux sont occupés à parler de leurs efforts pour réduire les émissions, lors de la campagne électorale de l’UCP, l’accent est peu mis sur l’environnement, et encore moins sur la reconnaissance du réchauffement climatique ou du changement climatique.

Plus de discours net zéro

Lors du premier débat officiel à la direction du parti, la candidate Danielle Smith a déclaré que l’Alberta pourrait atteindre l’objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, un objectif que le gouvernement fédéral s’est fixé, tout comme de nombreuses entreprises du secteur privé, y compris les grands acteurs du secteur pétrolier. Ses adversaires n’ont pas tardé à bondir.

Smith, dont la pièce maîtresse de la campagne est un acte qui, selon elle, permettrait à l’Alberta de refuser d’appliquer toute loi fédérale, a en fait été attaquée pour avoir soutenu le gouvernement libéral fédéral et promouvoir une idée qui, selon un candidat, entraînerait la faillite de la province.

Le candidat Todd Loewen, qui s’est largement aligné sur Smith, a déclaré catégoriquement qu’il ne voulait même pas parler de net zéro et donner plus d’oxygène à la discussion.

“Tout est taureau. Tout est BS”, a-t-il déclaré lors d’un débat le mois dernier. “Nous devons arrêter de parler de ces idées de gaspillage d’argent. Il n’y a rien de bon qui viendra avec ces choses.”

Smith n’a pas mentionné “net-zéro” depuis. Ses premiers commentaires portaient sur la façon dont la province pourrait atteindre l’objectif climatique en développant une industrie de l’hydrogène et en augmentant le nombre de projets de captage et de stockage du carbone en Alberta.

En ce qui concerne l’environnement, elle s’est concentrée sur la façon dont le Canada devrait exporter plus de gaz naturel à l’étranger pour remplacer le charbon et d’autres sources d’énergie à fortes émissions, tout en préconisant plus de pipelines et une production croissante de pétrole et de gaz naturel.

“Parler d’éliminer progressivement le bitume est aussi stupide que de parler d’éliminer progressivement le ciment ou d’éliminer progressivement l’acier”, a-t-elle déclaré lors d’un débat ultérieur.

La position de Smith est remarquable étant donné que les experts disent que son insistance sur le fait que la science derrière le changement climatique n’avait pas encore été réglée était l’une des raisons pour lesquelles elle a perdu les élections provinciales de 2012 en tant que chef de la Wildrose.

Quelques projets de captage et de stockage du carbone sont en cours en Alberta, notamment l’installation Shell’s Quest. Les gouvernements fédéral et provincial ont subventionné les coûts de construction. (Kyle Bakx/CBC)

Les candidats soulignent le besoin de plus de pipelines

Plus de pipelines est un point commun des candidats, en particulier pour transporter le gaz naturel vers ce qu’ils espèrent être plus de terminaux d’exportation sur n’importe quel littoral, que ce soit à l’est, à l’ouest ou même le nord. Plaidoyer pour plus raffineries et s’engager moins cher le carburant aux pompes aussi.

Sur cette campagne électorale, il y a un thème récurrent lorsqu’on parle d’environnement : pompons plus de pétrole et de gaz naturel du sol.

“Nous devons nous assurer que nous donnons les moyens à nos industries d’être les meilleures au monde, ce qu’elles sont en ce moment, mais ensuite de fournir notre pétrole à tout le monde”, a déclaré le candidat Brian Jean, lors d’un débat le mois dernier.

Le meilleur de sa catégorie peut être mesuré de différentes manières, mais en ce qui concerne le changement climatique, le secteur des sables bitumineux dans son ensemble reste une source importante d’émissions de gaz à effet de serre par rapport au pétrole produit ailleurs dans le monde.

Certains candidats déplorent l’échec de certaines propositions de pipelines au cours de la dernière décennie et pointent du doigt le gouvernement fédéral. Ils s’inquiètent également de l’impact que certaines politiques fédérales pourraient avoir sur le secteur pétrolier, comme le plafonnement proposé des émissions.

“Nous avons vu un gouvernement fédéral qui n’a pas seulement essayé de détruire notre industrie pétrolière et gazière. Il est en train de le détruire en ce moment”, a déclaré Loewen.

C’est une façon particulière pour un politicien de décrire une industrie qui enregistre des revenus record cette année.

Beaucoup de profit dans le ‘patch

Le secteur pétrolier accueillerait et soutiendrait sûrement certaines de ces promesses de campagne, même si en réalité, il n’a pas désespérément besoin d’un coup de main du point de vue de la production.

En fait, la production de pétrole en Alberta est à un niveau record, il y a une capacité de pipeline d’exportation de pétrole brut disponible et le rendement financier de l’industrie est le envie de l’économie canadienne.

La construction de l’agrandissement du pipeline Trans Mountain, propriété du gouvernement fédéral, est achevée à plus de 50 %.

De plus, les sociétés pétrolières ne poussent pas beaucoup à construire de nouveaux grands projets, que ce soit dans les sables bitumineux ou ailleurs dans la province, car elles remboursent la dette et filtrent les bénéfices vers les investisseurs.

Sur le front du gaz naturel, il y a des défis car les pipelines d’exportation sont épuisés. Quelques Exportation de GNL des installations sont en construction en Colombie-Britannique, ce qui donnera un coup de fouet au secteur.

La crise mondiale de l’énergie a provoqué une flambée des prix du gaz naturel et de nombreux experts (et entreprises) pensent que ce produit a un potentiel de croissance. L’Alberta a beaucoup de gaz naturel, mais la province a une capacité limitée à accroître ses exportations car elle a besoin de la coopération des autres provinces et du gouvernement fédéral pour construire plus de pipelines et d’installations d’exportation.

Les installations d’exploitation des sables bitumineux du nord de l’Alberta représentent environ 11 % des émissions totales du Canada. (Kyle Bakx/CBC)

La proposition de loi sur la souveraineté de Smith critiquée

Alors que le gouvernement fédéral est pointé du doigt, il y a aussi des critiques quant à savoir si les politiques d’un candidat pourraient également nuire indirectement au secteur pétrolier.

Smith propose une loi sur la souveraineté, qui permettrait à l’Alberta de refuser d’appliquer toute loi fédérale ou décision de justice qu’elle juge contraire aux intérêts de la province.

Certains candidats ont soulevé des objections, en partie à cause de l’incertitude que cela pourrait causer aux investisseurs si l’État de droit n’était pas appliqué.

«Cela créera le chaos dans cet environnement commercial. Cela enverra des dizaines de milliards de dollars hors de cette province. Cela annulera tous les gains que nous avons réalisés au cours des trois dernières années», a déclaré le candidat Travis Toews, qui était ministre des Finances de l’Alberta avant le début de la campagne.

Smith a soutenu que sa politique proposée encouragerait en fait davantage d’investissements, bien que groupes d’entreprises être en désaccord.

La ministre de l’Énergie de l’Alberta, Sonya Savage, a déclaré dans une chronique récente du Edmonton Journal que la loi proposée pourrait être aussi préjudiciable à l’avenir de l’Alberta que les politiques de Trudeau l’ont été au passé de la province.

Elle a noté que des investisseurs internationaux préoccupés par leurs actifs albertains l’avaient interrogée sur la Sovereignty Act.

L’action en coulisse de l’Alberta sur les émissions

Le plus grand organisme mondial de climatologues a mis en garde contre les conséquences de l’inaction si les pays continuent de ne pas atteindre leurs objectifs climatiques, car la planète connaît déjà une augmentation mesurable des catastrophes telles que les crues soudaines, les sécheresses prolongées, les ouragans plus intenses et les incendies de forêt plus longs. .

Au cours des dernières années, le gouvernement UCP s’est souvent heurté à des groupes environnementaux et a critiqué le gouvernement fédéral à propos du changement climatique, mais en coulisses, il a pris de nombreuses mesures pour réduire les émissions, a déclaré Duane Bratt, professeur de sciences politiques à l’Université Mount Royal de Calgary.

Le gouvernement de l’UCP, sous la direction du premier ministre Jason Kenney, a dépensé de l’argent pour promouvoir la croissance du captage et du stockage du carbone, de l’hydrogène et pétrochimique industries, tout en travaillant avec Ottawa sur des politiques telles que la réduction des émissions de méthane.

L’UCP continue également d’imposer une taxe sur le carbone aux industries à fortes émissions de la province.

“Le gouvernement a en fait travaillé sur les questions climatiques, mais en privé”, a déclaré Bratt, dans une interview.

“Je l’appelle” Kenney public contre Kenney privé “”, a-t-il déclaré.

Le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney et le premier ministre Justin Trudeau se rencontrent en 2021. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Ignorer le problème ne le fera pas disparaître

Dans toute élection, il y a toujours un degré d’incertitude quant à la façon dont l’un des candidats gouvernerait réellement.

C’est particulièrement vrai dans ce type de campagne où les membres de l’UCP choisissent leur nouveau chef et premier ministre. Les candidats adaptent spécifiquement leur message aux membres de leur propre parti, et non à la population en général.

Ceux qui espèrent gouverner la province se concentrent très peu sur les questions environnementales et ne reconnaissent même pas le problème des émissions que l’industrie tente de surmonter.

De nombreux pays du monde entier s’efforcent d’augmenter la production de pétrole et de gaz naturel pour faire baisser les prix, lutter contre l’inflation et assurer suffisamment d’énergie pour chauffer les maisons pendant l’hiver dans certaines parties de l’Europe.

Pourtant, si le secteur pétrolier a besoin d’un coup de main, c’est sur les questions climatiques, telles que la recherche de nouvelles technologies et la collaboration avec l’industrie pour réduire les impacts environnementaux.

Au cours des dernières années, les représentants de l’industrie pétrolière ont décrit comment l’industrie a subi un changement radical dans sa compréhension du problème du changement climatique, de nombreuses entreprises prenant des engagements nets zéro et investissant dans tout, de l’hydrogène au captage et au stockage du carbone en passant par l’énergie éolienne.

Au lieu de s’inquiéter de la question du changement climatique, certaines entreprises recherchent des opportunités dans la transition vers des sources d’énergie à faibles émissions.

Au cours des dernières semaines, alors que les candidats à la direction craignent les changements climatiques lors de débats publics et de forums, un groupe représentant de grandes entreprises de sables bitumineux diffuse des publicités déclarant : « Éclaircissons l’air : les sables bitumineux sont un important contributeur d’émissions de carbone au Canada.

Il semble que ce soit l’industrie qui souhaite discuter de la question plus que les politiciens qui se disputent le poste politique le plus élevé de la province.