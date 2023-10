Le pétrole iranien sous surveillance dans le conflit Israël-Hamas

La violence meurtrière entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas met le pétrole iranien au microscope.

Les Républicains en particulier appellent à davantage de mesures pour restreindre cette source clé de revenus pour l’Iran, dont le soutien au Hamas depuis des décennies a fait l’objet d’une nouvelle surveillance à la suite de l’attaque du groupe contre Israël le week-end dernier.

L’ancien président Trump a cherché à utiliser cette question comme un bâton contre son probable rival en 2024, accusant le président Biden d’avoir permis à l’Iran « de vendre des quantités massives de pétrole » alors qu’il s’adressait à ses partisans en Floride.

« Sous ma direction, l’Iran était faible, brisé et désespéré en quête d’amour », a déclaré Trump. « Et maintenant, ils sont riches comme l’enfer. »

Ron DeSantis, un autre espoir présidentiel du GOP a déclaré à Fox News il « agirait très rapidement pour couper les flux d’argent vers l’Iran, car l’argent du pétrole représente une part importante pour eux ».

Le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a déclaré à NBC que les États-Unis devraient « empêcher l’Iran de produire du pétrole ».

Il a particulièrement appelé à l’application des sanctions, affirmant que celles-ci ne sont pas appliquées actuellement. L’administration Biden a repoussé de telles affirmations, affirmant qu’elle appliquait ses sanctions contre l’Iran.

Le sénateur Lindsey Graham (RS.C.) est allé encore plus loin : dire à NewsNation cette semaine, si le conflit s’intensifie, « nous devrions dire à l’ayatollah que nous détruirons vos raffineries de pétrole et vos infrastructures pétrolières ».

L’Iran soutient depuis longtemps le Hamas, un groupe politique et militaire qui gouverne Gaza et qui a été désigné par le Département d’État américain comme organisation terroriste.

Toutefois, vendredi, les responsables américains n’avaient pas associé l’Iran à la planification des attaques spécifiques lancées par le Hamas contre Israël le week-end dernier.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, a déclaré à « Good Morning America » plus tôt dans la semaine que même si « l’Iran est largement complice de ces attaques pour avoir soutenu le Hamas il y a des décennies », il n’y a actuellement « aucune preuve de soutien direct » pour cette attaque spécifique.

L’Iran est membre d’un groupe de grands pays producteurs de pétrole connu sous le nom d’OPEP. Dans ce groupe, c’est le cinquième producteur de pétrole brut et a produit près de 2,4 millions de barils par jour de pétrole brut en 2021.

Les exportations de pétrole sont une source de revenus importante pour le pays, dont les compagnies pétrolières engrangent 40 milliards de dollars de revenus nets d’exportation de pétrole en 2021.

La production et les exportations de pétrole iranien ont augmenté sous l’administration Biden par rapport à l’administration Trump, selon les experts – même s’ils ont déclaré que l’application des sanctions américaines n’avait peut-être joué que peu de rôle dans cette augmentation.

Ann-Louise Hittle, vice-présidente des marchés pétroliers de la société de recherche énergétique Wood Mackenzie, a déclaré que lorsque l’administration Trump a annoncé en 2018 qu’elle se retirait de l’accord avec l’Iran – qui imposait des limites au programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions – la production pétrolière iranienne a chuté. de manière significative, de 3,7 millions à 3,8 millions de barils par jour à environ 2,2 millions de barils par jour.

Depuis, la situation s’est quelque peu développée, dit-elle. Son entreprise estime qu’en janvier, l’Iran produisait 2,55 millions de barils par jour.

Les données de la société TankerTrackers.com, qui suit les expéditions de pétrole, montrent également une croissance des exportations iraniennes au cours des derniers mois.

Les exportations, qui mesurent le pétrole qui quitte réellement le pays, se sont élevées à environ 1,6 million de barils de pétrole par jour le mois dernier, selon la société. Cela représente une hausse par rapport aux 1,2 millions de barils par jour enregistrés plus tôt cette année. La société a déclaré que ces chiffres sont plus élevés que sous l’administration Trump, mais inférieurs à ceux de la dernière année de l’administration Obama.

Hittle a toutefois déclaré que la croissance de la production et des exportations de pétrole n’indique pas nécessairement un manque d’application des sanctions. Elle a déclaré qu’elle pensait que toute augmentation était davantage liée à la demande de pétrole dans des pays comme la Chine qui achètent du pétrole iranien malgré les sanctions américaines.

« Les sanctions sont très strictes et il n’y a aucun acheteur, à l’exception des pays capables et désireux de conclure des accords de troc avec l’Iran », a-t-elle déclaré. « Les sanctions fonctionnent mais il y a suffisamment d’acheteurs disponibles et le pétrole iranien est suffisamment rabaissé pour qu’il devienne attractif. »

« Je sais qu’il y a eu des rapports faisant état d’une application des sanctions plus douce, mais étant donné qui sont les acheteurs, je pense que cela a davantage à voir avec ce que fait l’Iran et ses acheteurs », a ajouté Hittle.

Ben Cahill, chercheur principal au Centre d’études stratégiques et internationales, a lui aussi déclaré que les sanctions étaient « assez difficiles à appliquer ».

« L’Iran a considérablement réduit son pétrole et les acheteurs chinois l’ont donc accepté », a déclaré Cahill, soulignant que beaucoup de ces acheteurs sont de petits raffineurs indépendants.

« Ils sont simplement plus difficiles à cibler parce qu’ils ne sont pas réellement exposés au système financier américain », a-t-il ajouté.

Cependant, a-t-il déclaré, « j’ai l’impression que lorsque le marché se resserre et que les prix augmentent, l’application semble s’affaiblir ».

Les responsables de l’administration Biden ont insisté sur le fait qu’ils appliquaient leurs sanctions sur le pétrole iranien. Pourtant, ils ont également signalé que d’autres mesures pourraient être envisagées.

« Nous reviendrons toujours, comme nous le faisons généralement dans tous les cas, sur les régimes de sanctions pour voir s’ils doivent être modifiés ou ajustés, en particulier en ce qui concerne le pétrole iranien », a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes la semaine dernière.

Hittle, avec Wood Mackenzie, a déclaré qu’il serait « difficile d’ajouter des sanctions pétrolières supplémentaires » compte tenu de la « rigueur » des sanctions existantes. Mais elle a ajouté que les États-Unis pourraient cibler les pays qui achètent directement du pétrole iranien pour tenter de faire pression sur eux pour qu’ils arrêtent.

Cahill a déclaré que si les États-Unis voulaient prendre de nouvelles mesures, ils pourraient « envoyer des messages clairs au gouvernement chinois ».

Des appels ont également été lancés en faveur de sanctions plus générales. Dix sénateurs républicains ont signé mardi une lettre appelant le président Biden à prendre des mesures coordonnées avec d’autres lettres du G7 pour « isoler davantage l’Iran avec des sanctions sévères ».

Des appels ont également été lancés, notamment de la part des rivaux de Biden, en faveur d’une augmentation de la production pétrolière américaine. Les Républicains ont soutenu à plusieurs reprises que les politiques énergétiques et climatiques de l’administration Biden décourageaient la production d’énergie nationale.

Cependant, la production pétrolière américaine a atteint un niveau record plus tôt ce mois-ci.

