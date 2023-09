Le pétrole gâche l’humeur du marché ; Le VIX augmente de 11% | Actualité économique

L’ESB a baissé de plus de 610 points, soit environ 0,92 %, pour clôturer à 65 508,32, tandis que le NSE a chuté d’environ 193 points, soit environ 0,98 %, pour terminer la journée à 19 523,55. (Image représentationnelle)

Les indices de référence ont terminé en baisse jeudi, la hausse des prix du pétrole brut et la faiblesse des indicateurs mondiaux ayant atténué l’humeur du marché. Le marché a été tiré vers le bas par la baisse des actions dans les domaines de l’informatique, de la technologie, des biens de consommation à évolution rapide, des biens de consommation durables et de l’automobile.

L'ESB a baissé de plus de 610 points, soit environ 0,92 %, pour clôturer à 65 508,32, tandis que le NSE a chuté d'environ 193 points, soit environ 0,98 %, pour terminer la journée à 19 523,55.

L’indice S&P BSE Information Technology a chuté de 1,84 %, suivi de l’indice S&P BSE FMCG, qui a chuté de 1,74 %. Les indices S&P BSE Teck, S&P BSE Consumer Durables et S&P BSE Auto ont baissé respectivement de 1,49%, 1,29% et 1,24% jeudi.

Cette chute a entraîné une baisse de la richesse des investisseurs de 2,95 billions de dollars à 316,7 billions de dollars au cours de la séance.

Ambareesh Baliga, analyste de marché indépendant, a déclaré qu’en plus de la hausse des prix du pétrole et de la faiblesse des signaux mondiaux, la position belliciste de la Réserve fédérale américaine, où l’on craint une hausse des taux à la fin de 2023, continue d’inquiéter les investisseurs. Cela aura un impact négatif car davantage d’argent institutionnel sortira.

« Nifty a un bon support entre 19 500 et 19 600. Si le marché se fissure à partir de là, on assistera à une correction plus forte d’environ 750 à 1 000 points sur le Nifty », a déclaré Baliga, ajoutant que cette bande est surveillée de près.

La baisse de Sensex était en grande partie due à la baisse des actions informatiques.

Pendant ce temps, l’indice de volatilité NSE Nifty 50 (VIX), qui mesure la volatilité attendue au cours des 30 prochains jours, a augmenté de 11 %, soit le plus haut depuis le 13 mars, selon Bloomberg.