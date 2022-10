Le pétrole est tout ce qu’il reste à Poutine, selon le conseiller présidentiel Amos Hochstein

“Malgré les capacités de production et de transport disponibles, la Russie a réduit ses approvisionnements en gaz vers l’Union européenne de près de 50 % en glissement annuel depuis le début de 2022”, selon l’Agence internationale de l’énergie .

La Russie était le plus grand fournisseur de gaz naturel et de pétrole de l’UE en 2021, selon Eurostat, mais les exportations de gaz de la Russie vers l’Union européenne ont baissé cette année.

L’économie russe s’est contractée de 4 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre, et la Banque centrale de Russie s’attend à ce que le ralentissement s’aggrave au cours des prochains trimestres. Le Fonds monétaire international s’attend à ce que le PIB de la Russie se contracte de 3,4 % en 2022.

“Tout ce qu’il lui reste, c’est ce qui sort du sol. Il ne vendra plus son gaz à l’Europe, donc tout ce qu’il a, c’est du pétrole, c’est donc ce qui finance cette guerre.”

Le pétrole est tout ce qui reste à l’économie russe après son invasion de l’Ukraine plus tôt cette année, selon Amos Hochstein, coordinateur présidentiel spécial du président Joe Biden.

À ce titre, Hochstein a souligné l’importance d’agir maintenant pour assurer un environnement plus sûr pour le développement des technologies futures dans le secteur de l’énergie.

“Heureusement ou malheureusement, l’énergie est aujourd’hui le problème numéro un dans le monde”, a-t-il déclaré. “Et vous savez, nous parlons ici de pétrole et de gaz, mais la transition énergétique – regardez ce que nous venons d’adopter aux États-Unis, le plus gros investissement climatique, qui correspond bien à ce que font des pays comme les Émirats arabes unis, et quelques autres pays du monde entier. »

Il a ajouté que ces investissements, dans les chaînes d’approvisionnement et l’avenir de l’énergie plus largement, devaient être réalisés “aujourd’hui”.

“Afin que nous ne nous retrouvions pas avec la même géopolitique de l’énergie pour les énergies renouvelables et pour les véhicules électriques que nous avions au XXe siècle dans le pétrole et le gaz”, a-t-il ajouté.

— Elliot Smith de CNBC a contribué à ce rapport.