Le pétrole brut chute suite à un rapport selon lequel l’OPEP plus pourrait augmenter la production

CALGARY –

Les prix du pétrole brut ont chuté à un plus bas de 10 mois lundi sur un rapport selon lequel l’OPEP plus pourrait augmenter la production lors de sa prochaine réunion.

L’indice de référence West Texas Intermediate est en baisse de 5 $ US en fin de matinée, s’échangeant autour de 75,43 $ US.

C’est environ 10 $ US de moins que le prix du pétrole au début de la semaine dernière et 35 $ US de moins que le sommet de juin, lorsque le pétrole atteignait 110 $ US le baril.

Les experts disent que la baisse des prix du pétrole lundi est due à un rapport du Wall Street Journal selon lequel l’Arabie saoudite et d’autres pays de l’OPEP-plus pourraient augmenter la production de pétrole jusqu’à 500 000 barils par jour.

Les pays de l’OPEP-plus doivent se réunir le 4 décembre.

Les cours des actions des sociétés pétrolières canadiennes chutaient en même temps que le prix du pétrole. L’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX était en baisse d’environ 5 % en fin de matinée.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 novembre 2022