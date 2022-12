Le pétrole américain plonge sous les 75 dollars pour la première fois depuis juste avant Noël

New York

Les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau de l’année, les inquiétudes concernant la santé de l’économie éclipsant les inquiétudes concernant les nouvelles restrictions imposées à l’énergie russe.

La forte baisse des prix du pétrole au cours des deux derniers jours est surtout une bonne nouvelle pour les consommateurs, signalant que les prix à la pompe à essence devraient poursuivre leur chute récente.

Le pétrole américain a chuté de 3,5% à 74,25 dollars le baril mardi – le plus bas niveau depuis le 23 décembre 2021. Cela laisse le pétrole en baisse de 43% depuis qu’il a brièvement dépassé 130 dollars le baril en mars au milieu des craintes concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le brut Brent, la référence mondiale, a également perdu 4% mardi à environ 79,50 dollars le baril.

La vente de pétrole intervient après que l’Occident a frappé la Russie avec de nouvelles restrictions qui, jusqu’à présent du moins, ne semblent pas faire dérailler les marchés mondiaux de l’énergie.

L’Union européenne a imposé lundi une interdiction des importations de pétrole par voie maritime en provenance de Russie, tandis que l’Occident a imposé un plafond de 60 dollars sur le pétrole russe. Les deux mesures sont conçues pour nuire à la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine, sans nuire aux consommateurs en obligeant Moscou à réduire sa production de pétrole.

« Le pétrole russe est toujours sur le marché. Pour l’instant, il semble que la Russie soit prête à jouer le jeu », a déclaré Robert Yawger, vice-président des contrats à terme sur le pétrole chez Mizuho Securities.

Yawger a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que les marchés de l’énergie étaient soulagés que le plafond des prix ne soit pas significativement inférieur à 60 dollars. Un plafond inférieur aurait pu persuader la Russie de riposter en réduisant fortement l’offre.

«Ils ont obtenu un assez bon numéro. Nous ne voulons pas tuer la poule aux œufs d’or, juste la réduire », a déclaré Yawger.

La réaction modérée des marchés de l’énergie est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont enfin soulagés à la pompe à essence.

Le prix moyen national de l’essence ordinaire a chuté de deux cents à 3,38 $ le gallon mardi, selon AAA. Les prix du gaz ont chuté de 14 cents la semaine dernière et de 42 cents en un mois. La moyenne nationale est presque inchangée par rapport à il y a un an, alors qu’elle était en moyenne de 3,36 $ le gallon.

Malgré la baisse des prix de l’énergie, l’Opep+ maintient son plan de match. Le cartel pétrolier a annoncé dimanche son intention de s’en tenir à ses réductions de production de pétrole plutôt que de prendre des mesures pour mettre davantage d’approvisionnement hors ligne.

Les craintes de récession continuent d’ébranler les marchés financiers, y compris non seulement les marchés pétroliers mais aussi le marché boursier. Les actions américaines ont fortement chuté mardi, la deuxième journée consécutive de pertes importantes.

Des rapports plus solides que prévu sur l’emploi, les commandes d’usines et l’activité du secteur des services ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale doive agir plus agressivement pour étouffer l’inflation. Certains responsables de la Fed ont exprimé leur soutien à une augmentation des taux à 5% ou au-delà l’année prochaine.

“Cet environnement de taux d’intérêt potentiel de 5% effraie vraiment les gens”, a déclaré Yawger.