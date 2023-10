Le pétrole américain est de retour, et l’accord de 60 milliards de dollars d’Exxon n’est pas le plus gros signal

Les travailleurs connectent les forets et les colliers de forage utilisés pour extraire le pétrole dans le bassin permien à l’extérieur de Midland, au Texas. Bretagne Sowacke | Bloomberg | Getty Images

Après trois ans et demi, un triplement de l’indice énergétique S&P 500 et de nombreuses volées de guerre culturelle bientôt oubliées, le ministère américain de l’Énergie a annoncé le 12 octobre que la production américaine de pétrole brut avait diminué. atteint un niveau record de 13,2 millions de barils par joureffaçant entièrement les pertes de l’ère Covid de plus de 3 millions de barils par jour. La nouvelle est tombée un jour après un accord de 60 milliards de dollars entre Exxon Mobil et producteur de pétrole indépendant Ressources naturelles pionnières . La combinaison d’une reprise de la production, d’une pression soutenue de Wall Street pour la maîtrise des coûts et de dividendes en actions élevés, et d’une consolidation comme le rapprochement Exxon-Pioneer n’est pas une coïncidence. Le grand mouvement boursier du secteur de l’énergie en 2021 et 2022 était essentiellement une reprise après une décennie désastreuse pour les grandes sociétés pétrolières, lorsque des dizaines de milliards de flux de trésorerie ont été perdus à cause de puits de fracturation non rentables, et d’une consolidation qui a été bénéfique pour les bénéfices, les dividendes et les actionnaires des entreprises. Retour. Les fondations du secteur pétrolier des années 2010 se brisaient lorsque Covid les a brisées, a déclaré Rob Thummel, gestionnaire de portefeuille principal chez Tortoise Ecofin à Kansas City, dans le Missouri. La production mensuelle a culminé à 13 millions de barils par jour en novembre 2019 et a atteint 9,9 millions en février 2021. . « La discipline financière dans l’industrie américaine n’a pas disparu et le pétrole se situe entre 85 et 90 dollars le baril », a-t-il déclaré. Alors, qu’est-ce qui a ramené le Big Oil à nouveau, et quelle est la prochaine étape ? Voici sept facteurs importants qui ont joué dans l’histoire récente du pétrole américain et qui influenceront son avenir. Pourquoi la faillite du forage de schiste a pris fin Le pétrole s’est rompu progressivement, puis soudainement. Le Indice énergétique S&P 500 a perdu 40 % de sa valeur entre 2014 et 2019. Mais la pandémie a été à l’origine de la partie la plus rapide de la crise, en partie en amenant Wall Street à insister sur de nouvelles réductions des dépenses en capital, a déclaré Thummel.

Ce qui l’a ramené, c’est une demande renouvelée et des prix plus élevés. Les récessions prennent fin et la demande de pétrole a lentement rebondi après le ralentissement de 2020 et le choc persistant de la chaîne d’approvisionnement. Et la hausse des prix pour Brut WTI – qui est tombé pendant Covid à moins de 15 dollars le baril, est revenu à 120 dollars en 2022 et est maintenant proche de 90 dollars – peut faire fonctionner des pièces auparavant non rentables, a-t-il déclaré. Le rebond de la production américaine est plus concentré Grand pétrole n’est pas de retour dans toute l’Amérique: La production est toujours en forte baisse en Oklahoma et dans le Dakota du Nord. Cela n’a pas beaucoup changé en Alaska, où la production est en chute libre à long terme. Et les forages pétroliers offshore dans le golfe du Mexique ont repris jusqu’à 2 millions de barils par jour, mais n’ont pas augmenté. Au lieu de cela, la hausse est concentrée dans la région du bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, où les coûts de production sont parmi les plus bas du pays, a déclaré Alexandre Ramos-Peon, responsable de la recherche sur les puits de schiste chez Rystad Energy. Le pétrole du bassin permien coûte en moyenne 42 dollars le baril à produire, a-t-il déclaré, le Dakota du Nord se situant entre 50 et 60 dollars.

Le Dakota du Nord est également gêné par un accès aux pipelines plus difficile que dans le bassin permien, où de nombreux producteurs peuvent utiliser des pipelines entièrement situés au Texas, contournant ainsi la réglementation fédérale sur les pipelines interétatiques. Ce n’est qu’un exemple d’un environnement réglementaire assoupli au Texas, comparé à des endroits comme le Colorado, soucieux du climat, le quatrième producteur de pétrole du pays, où la production est toujours en baisse de 3 millions de barils par mois, a déclaré Jay Hatfield, PDG d’Infrastructure Capital Advisors au Texas. New York. « Il y a un endroit appelé Texas qui ne sait pas vraiment ce qu’est la réglementation énergétique », a-t-il déclaré. Où les compagnies pétrolières dépensent leur argent Les compagnies pétrolières américaines réduire les dépenses en capital à 106,6 milliards de dollars l’année dernière, contre 199,7 milliards de dollars en 2014, selon Statista, contribuant au déclin de la production pétrolière et retardant sans doute la reprise. Et ils ont utilisé cet argent pour payer des dividendes plus élevés et procéder à des rachats d’actions, a déclaré Thummel. Selon les données du ministère de l’Énergie, les sociétés pétrolières et gazières ont déboursé environ 75 milliards de dollars par trimestre l’année dernière. La part du cash-flow opérationnel des compagnies pétrolières revenant aux actionnaires est passé d’environ 20% à la moitié du cash-flow opérationnel en 2019, indique le ministère. Le lien entre l’accord Exxon-Pioneer et le pic des barils La baisse des dépenses en capital est compensée par une productivité plus élevée par puits – alors que la totalité de la production pétrolière américaine est de retour, le secteur étroitement surveillé Nombre de plates-formes Baker-Hughes représente à peine la moitié des niveaux de 2018. La production moyenne par plate-forme de forage des nouveaux puits vient de dépasser 1 000 barils par jour, contre 668 il y a quatre ans, selon le ministère de l’Énergie. L’industrie n’a donc pas eu besoin d’ajouter une tonne de nouveaux puits ou de forer autant de nouveaux endroits pour se rétablir complètement. Sur CNBC la semaine dernière, Darren Woods, PDG d’ExxonMobil, a déclaré que la société avait procédé à la fusion parce qu’elle pensait que sa technologie et son échelle pouvaient augmenter la productivité des champs de Pioneer. « Leur [Pioneer’s] « , a déclaré Woods. Cela laisse présager d’autres fusions à venir alors que des concurrents comme Chevron Ils envisagent également de renforcer leur présence dans le schiste américain, en particulier dans le bassin permien, a déclaré Hatfield. Chevron a déjà réalisé plusieurs acquisitions liées au schiste ces dernières années, notamment 7,6 milliards de dollars pour PDC Energy cette année et 5 milliards de dollars pour Noble Energy en 2020. Les producteurs indépendants subissent plus de pression que les super-majors plus stables pour verser des dividendes très élevés pour justifier le risque de fluctuations des prix du pétrole, ce qui signifiera des contraintes plus strictes sur leur capacité à suivre le rythme. en matière de technologie et de mise à l’échelle des opérations, a-t-il déclaré.

Brut américain, sécurité énergétique et économie des grandes sociétés pétrolières Suite au rebond du brut, les Américains rapatrient-ils leur pétrole ? Un peu, dit Hatfield. À l’heure actuelle, le schiste du Permien est beaucoup moins cher à produire que le pétrole offshore, comporte beaucoup moins de risques politiques que le forage offshore dans une grande partie du monde en développement et prend beaucoup moins de temps pour générer des bénéfices que les puits offshore. Cela conduit des sociétés comme Exxon à miser davantage sur les schistes du Permien que sur le forage offshore, a-t-il déclaré. « Les super-majors retirent leurs capitaux de l’offshore », a déclaré Hatfield. « Ils réduisent le développement à l’étranger parce que c’est plus risqué. » La plus grande partie de l’équation est que le temps est synonyme de risque, a déclaré Ramos-Peon. Les producteurs mondiaux de pétrole n’hésitent pas à investir dans des régions du monde où les gouvernements changent, mais les cycles d’investissement de plusieurs années dans le forage offshore rendent les délais d’exécution beaucoup plus courts au Texas attrayants pour des entreprises comme ExxonMobil, qui est l’un des plus grands acteurs offshore du secteur. . « Dans le Permien, vous récupérez votre capital en un peu plus d’un an », a déclaré Hatfield. « Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide et beaucoup plus élevé parce que les puits commencent à produire très rapidement. » Ce que les récents échanges de pétrole et Israël-Hamas signifient pour les prix du gaz Les prix du gaz ont tendance à évoluer en tandem avec le prix du pétrole brut, qui est tombé à environ 88 dollars le baril contre 94 dollars en septembre, entraînant une baisse de 20 cents le gallon du prix moyen national du pétrole ordinaire. Mais l’influence de l’OPEP, dont les réductions de production coordonnées en juin ont fait grimper les prix de 35 cents, contrebalance souvent les actions des producteurs nationaux, a déclaré Ramos-Peon. Et à l’heure actuelle, il y a une incertitude supplémentaire quant à savoir si la guerre entre Israël et le Hamas entraînera une réduction de la production iranienne, dont le gouvernement soutient les rebelles du Hamas qui ont lancé des attaques sanglantes contre Israël, a-t-il déclaré. « Je pense que les prix du brut resteront autour du niveau actuel à court terme et qu’à long terme ils devraient baisser », a-t-il déclaré. « S’il y a des sanctions contre l’Iran, ce sera mauvais pour les consommateurs. »