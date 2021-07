Le pétrole américain chute de 5% à moins de 70 $ au milieu de l’augmentation de la production de l’OPEP et des craintes de Covid

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate sont tombés en dessous du niveau clé de 70 $ lundi pour la première fois en plus d’un mois alors que l’OPEP et ses alliés ont convenu d’augmenter la production et que la variante delta Covid menace la demande mondiale.

Le pétrole américain a chuté de plus de 6% pour atteindre un creux de session de 67,21 $ pour sa plus forte baisse sur une journée depuis mars. Le contrat est maintenant près de 12% en dessous de son récent sommet de 76,98 $ du 6 juillet, qui était le plus haut niveau en plus de six ans. Le brut de référence international Brent a chuté de 5,4% pour s’échanger à 69,63 $ le baril.

Le groupe de 23 pays, connu sous le nom d’OPEP+, a convenu dimanche d’augmenter sa production de 400 000 barils chaque mois à partir du mois d’août. La hausse de la production se poursuivra jusqu’en septembre 2022, date à laquelle l’intégralité des près de 6 millions de barils par jour que le groupe retient toujours sera de retour sur le marché.

L’annonce est intervenue après l’échec de la première réunion du groupe le 1er juillet au milieu d’un désaccord entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur le quota de production de base de ces derniers.

« Nous voyons [Sunday’s] accord comme soutenant notre vision constructive des prix du pétrole, l’offre devenant de plus en plus la source de l’impulsion haussière et des preuves de pénuries d’approvisionnement hors OPEP probables dans les mois à venir », a déclaré Goldman Sachs dans une note aux clients. producteurs comme fournissant un plancher pour les prix du pétrole, bien qu’il ait noté que la variante delta pourrait entraîner des fluctuations des prix dans les semaines à venir.

La réunion de juillet de l’OPEP+ qui s’est terminée sans accord a bouleversé le marché pétrolier car elle a ouvert la porte à une potentielle dissolution du groupe, chaque nation poursuivant une politique de production indépendante.

« Il s’agissait d’un renouvellement des vœux de l’OPEP+ », a déclaré lundi Helima Croft de RBC sur « Worldwide Exchange » de CNBC. « Nous pensons que le marché peut absolument absorber les 400 000 barils supplémentaires par mois… c’est un accord constructif. »

Les actions énergétiques ont baissé dans la foulée de la baisse du pétrole. Le groupe a chuté de 4,5%, ce qui en fait le secteur du S&P 500 le moins performant. Occidental, Diamondback Energy, Schlumberger et Marathon Oil ont été parmi les plus fortes baisses, chacune chutant de plus de 6 %.

Malgré le ralentissement de lundi, certaines entreprises de Wall Street pensent qu’un marché tendu continuera de soutenir les prix. Le Credit Suisse a relevé ses prévisions dimanche soir et voit désormais le Brent atteindre en moyenne 70 $ le baril en 2021, contre une estimation précédente de 66,50 $. La société a relevé ses prévisions de WTI à 67 $ pour l’année, contre 62 $.

Citi, quant à lui, voit Brent et WTI grimper à 85 $ ou plus cette année. « La saison estivale pour les marchés pétroliers devrait être plus forte que d’habitude cette année en raison de la demande de loisirs refoulée », a déclaré la société dans une note aux clients.

« La croissance de la demande de pétrole dépassant la croissance de l’offre à court terme, nous nous attendons toujours à un été serré, ce qui devrait faire grimper les prix du pétrole », a ajouté UBS. La firme envisage que le Brent grimpe à 80 $ avant de reculer à 75 $ d’ici la fin de l’année.

Même avec la baisse de lundi, le WTI est toujours en hausse de 38% pour l’année dans un contexte de reprise de la demande alors que les économies mondiales rouvrent et que les producteurs contrôlent l’offre. En avril 2020, l’OPEP+ a mis en œuvre des réductions historiques de près de 10 millions de barils par jour dans le but de soutenir les prix alors que la demande de produits pétroliers plongeait. Le WTI s’est brièvement échangé en territoire négatif pour la première fois jamais enregistrée.

Alors que les prix du pétrole sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie, les prix du carburant ont bondi. La moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire s’élevait à 3,17 $ lundi selon AAA, en hausse de 97 cents par rapport à l’année dernière.

« [Sunday’s] l’accord plaira probablement à la Maison Blanche, qui s’inquiète non seulement de l’impact de la hausse des prix de l’essence sur les consommateurs américains, mais aussi d’un fossé majeur entre ses principaux alliés régionaux alors qu’elle cherche à former une grande coalition de producteurs pour lutter contre le changement climatique », a déclaré RBC Croft a déclaré dimanche dans une note aux clients.