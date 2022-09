GENÈVE – Le Petit Voyageur fêtera son 100e anniversaire les 22, 23 et 24 septembre avec des événements spéciaux, selon un communiqué de presse.

C’était le 22 septembre 1922 que la fondatrice Kate Raftery a enregistré sa première vente dans ce qui est maintenant The Little Traveller, au 404 S. Third St., Genève. La maison victorienne à l’italienne d’origine s’est agrandie au fil des ans pour atteindre 36 chambres.

Le 100e anniversaire débutera par un petit-déjeuner et un défilé de mode de 10h à 11h, mettant en vedette des modèles de la Chambre de commerce de Genève et du Musée d’histoire de Genève, a déclaré Michael Simon, propriétaire de Little Traveler.

“Avec le petit-déjeuner, nous essayons de le rendre aussi amusant et familial que possible”, a déclaré Simon. « Nous aurons un maquilleur là-bas et nous enverrons des gens à la chasse au trésor dans le magasin. Nous voulons encourager les générations multiples à venir à ce petit-déjeuner – les enfants et les adultes. »

A 11 heures, le maire Kevin Burns proclamera la Journée du petit voyageur dans la ville de Genève et remettra une clé de la ville à Kate Raftery Muth, l’arrière-petite-fille de Kate Raftery.

Le chef David Bogash fournira 100 mini-cupcakes givrés roses aux clients.

De 11 h 30 à 14 h 30, Mary Ann Johnson organisera un événement pour animaux de compagnie pour que les gens apportent des photos de leurs animaux de compagnie et elle prendra les commandes pour créer des ornements d’eux.

De midi à 15 h, Rob Brucato de Scentcerely Yours lancera des bougies mélangées sur mesure pour The Little Traveller. Brucato expliquera le processus de mélange et offrira des coupons pour une session de mélange personnalisée.

De 15 h à 16 h le 23 septembre, le chef Alain Roby de la Cuisine tout chocolat présentera une démonstration d’art du sucre, l’histoire du chocolat, des truffes à déguster et une période de questions-réponses.

Le Voyageur fournira de l’eau, du café, du thé et des petites assiettes pour les truffes. Le coût est de 10 $ avec le produit net pour aller au Musée d’histoire de Genève.

Également de midi à 15 h, la massothérapeute certifiée Hali Armstrong offrira des massages des mains.

Le 24 septembre, le Voyageur organisera un petit-déjeuner familial de 9h30 à 10h30 avec Mary Ann Johnson pour faire du maquillage. Sherri Rinker lira à haute voix plusieurs de ses livres, fera une séance de dédicace après le petit-déjeuner et les enfants pourront participer à une chasse au trésor.

De 13 h à 15 h, Graham’s Chocolates fournira un chariot de coupes glacées et du personnel pour un Ice Cream Social sur la pelouse.

Kate Raftery est décédée à 82 ans le 12 avril 1953 dans la chambre à l’étage. Selon le Musée d’histoire de Genève, elle est décédée dans la matinée, mais pour ne pas contrarier les clients, son corps a été déplacé après la fermeture du magasin.

Le commentaire de son chauffeur Sally Banks Compton était : « L’Angleterre a perdu le Queen Mary. Genève a perdu Kate Raftery.

La famille Simon est propriétaire du Petit Voyageur depuis 1971 et a plus que doublé son espace.

Le Musée d’Histoire de Genève, 113 S. Third St., propose également une exposition sur les 100 ans d’activité du Petit Voyageur. Plus d’informations sont disponibles sur www.littletraveler.com.