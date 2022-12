Le petit Vanuatu utilise sa “non-importance” pour lancer de grandes idées sur le climat

Déjà, six villages sur quatre îles ont été déplacés. L’eau potable est devenue saline et ils ne sont plus vivables. Les cyclones et les eaux océaniques plus chaudes ont détruit les récifs coralliens et les poissons dont de nombreuses personnes vivaient. La dengue et le paludisme sont en hausse.

C’est pourquoi, lorsque les étudiants en droit ont suggéré d’examiner si les lois internationales existantes pouvaient être utilisées pour protéger les générations futures, a déclaré M. Vurobaravu, il ne pouvait pas simplement les rejeter. Dans sa culture, dit-il, les aînés ont des obligations.

“Ils demandent aux dirigeants du gouvernement, ils demandent aux dirigeants régionaux, ils demandent aux dirigeants internationaux de s’acquitter de leurs obligations”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, M. Vurobaravu s’est assis dans une petite pièce d’un centre de congrès bruyant et bondé à Charm el-Cheikh, où se tenaient les pourparlers sur le climat, et a réfléchi sur le sujet. demandes des jeunes générations. Il a dit qu’il les avait entendus demander: “Comment se fait-il que vous soyez ivre de combustibles fossiles?”

La campagne pour un avis juridique est compliquée par la géopolitique. Un effort similaire il y a plus de dix ans par deux autres nations insulaires du Pacifique, les Îles Marshall et les Palaos, n’a abouti à rien, en grande partie à cause de l’opposition de pays plus puissants. (Les États-Unis ont autorité sur la défense et la sécurité des deux pays et l’armée américaine possède un site de défense antimissile aux Îles Marshall.)

Les relations géopolitiques du Vanuatu sont différentes. La Chine renforce son influence diplomatique dans le Pacifique, notamment auprès du Vanuatu, qui introduit l’enseignement de la langue chinoise dans ses écoles. L’Australie est son plus grand partenaire commercial et la nation est défendue par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la France.