Lorsque Tomm Moore et 11 amis de la petite ville de Kilkenny, en Irlande, ont entrepris de faire un film d’animation en 1999 basé sur la mythologie celtique, ils pouvaient difficilement imaginer que leur travail d’amour deviendrait un studio qui révolutionnerait l’industrie de l’animation en Irlande, raviver l’intérêt pour le folklore à la maison et entrer en contact avec un public mondial. Ils ne pouvaient pas non plus imaginer que leur studio, Salon de dessin animé, gagnerait une nomination aux Oscars à chaque sortie de long métrage, une réalisation impressionnante pour une tenue relativement jeune. Et pourtant maintenant, avec leur quatrième long métrage, «Wolfwalkers», réalisé par Moore et Ross Stewart, il y a de fortes chances que les Oscars leur hurlent à nouveau. Tirant ses influences de l’art ornemental celtique, le studio est connu pour des histoires passionnantes racontées du point de vue des enfants faisant leurs premiers pas vers l’âge adulte, souvent avec un sous-texte sur le respect de la nature. Visuellement, les films présentent des motifs complexes, comme s’il s’agissait de motifs celtiques (spirales, nœuds, triskèles) animés par des mouvements dessinés à la main.

Enfant, Moore a d’abord eu l’idée que l’animation pouvait être un cheminement de carrière lorsqu’il a découvert que des artistes internationaux travaillaient en Irlande. «Je me souviens avoir vu à la télévision des trucs sur le studio de Don Bluth à Dublin et le Jimmy Murakami réalisant les ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’, j’en étais conscient », m’a dit le réalisateur par téléphone. Plus tard, à l’adolescence, il a rejoint Jeunes réalisateurs irlandais, une organisation de Kilkenny qui lui a présenté des artistes partageant les mêmes idées et lui a offert l’accès à du matériel.

Mais alors que la graine de ce qui allait devenir Cartoon Saloon y a été plantée, elle a grandi quand il a étudié l’animation au Ballyfermot College de Dublin. Là, il rencontre Paul Young et Nora Twomey, les co-fondateurs du studio et deux de ses grandes forces créatives. À l’origine, le plan du groupe était de se faire embaucher chez Sullivan Bluth Studios (« La terre avant le temps »), mais lorsque cette société a quitté l’Irlande pour les États-Unis, l’avenir est devenu flou. La seule option était les petites sociétés d’animation, mais aucune ne créait de fonctionnalités à l’époque. Cassé mais débrouillard, Moore a accepté un travail indépendant et, avec Young, a trouvé le nom de Cartoon Saloon. À ce moment-là, Moore et son ami Aidan Harte ont eu une première idée pour un film inspiré de l’ancien Livre de Kells. La mythologie celtique intéressait Moore depuis son enfance lorsqu’il consommait des livres de Jim Fitzpatrick qui racontaient des légendes irlandaises comme s’il s’agissait d’épopées de super-héros, et plus tard la bande dessinée Sláine, sur un guerrier celtique.