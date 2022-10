Le petit royaume montagneux d’Afrique australe, le Lesotho, va commencer le décompte des voix

Le décompte des voix a commencé dans le petit royaume montagneux d’Afrique australe du Lesotho après un jour où des milliers de citoyens des zones urbaines et rurales ont voté pour élire les 120 législateurs du pays.

Peu de temps après la fermeture des bureaux de vote, des responsables électoraux ont été vus en train de vérifier les listes électorales dans divers bureaux de vote.

La Commission électorale indépendante annoncera les résultats officiels, qui, selon certains, arriveront mardi.

Aucun incident perturbateur majeur dans le scrutin n’a été signalé, bien que certains témoignages d’électeurs et de responsables électoraux aient indiqué que certaines personnes dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale ont été refoulées.

Dans une station du district de Thaba Tseka, dans la partie rurale du pays, le taux de participation attendu était de près de la moitié du nombre d’électeurs inscrits attendus.

Les élections sont une course serrée entre les trois premiers partis sur un champ de plus de 60 partis politiques enregistrés.

Le vice-Premier ministre sortant Mathibeli Mokhothu du Parti du Congrès démocrate se présente contre son actuel partenaire de coalition Nkaku Kabi de la Convention All Basotho et l’homme d’affaires devenu politicien Sam Matekane de la Révolution pour la prospérité.

Vendredi était un jour férié pour encourager le vote des 2,1 millions d’habitants du pays. Le Lesotho est entièrement entouré par l’Afrique du Sud.

Le roi Letsie III du Lesotho préside une monarchie constitutionnelle mais n’a pratiquement aucun pouvoir politique. Le parti qui remportera suffisamment de représentants à l’Assemblée nationale pour former un gouvernement sélectionnera le nouveau Premier ministre. Avec autant de partis en lice pour l’élection, une coalition est très probable, disent les experts.

Dans un bureau de vote à Thetsane, une zone industrielle de la capitale Maseru, un mélange de personnes âgées, de femmes et de jeunes ont fait la queue alors que le vote démarrait lentement après l’ouverture des bureaux de vote à 7 heures du matin.

De nombreux électeurs ont déclaré à l’Associated Press qu’ils espéraient que l’élection de nouveaux dirigeants apporterait des changements alors que le pays fait face à des taux de chômage élevés, à une criminalité croissante et à une instabilité politique.

Tseliso Seutlwadi, 32 ans, au chômage, a été parmi les premiers à voter.

“Nous avons besoin d’un changement et il ne sera apporté que par nous grâce à nos votes. Fondamentalement, le chômage est trop élevé dans ce pays. Nous avons des diplômes universitaires mais nous savons que seulement 10 % des gens sont embauchés. Qu’advient-il du reste ?” demanda Seutlwadi.

Il a déclaré que de nombreuses personnes avaient perdu leur emploi dans les usines pendant la pandémie de COVID-19 et que certaines s’étaient tournées vers le crime et la prostitution pour gagner leur vie.

“En tant que jeunes, nous voulons avoir un impact sur l’avenir de ce pays. Nous pouvons voir des usines fermer, les viols contre les femmes sont en augmentation, nous devons nous lever en tant que jeunes et influencer ce qui se passe dans ce pays”, a déclaré Ntsoaki Lenea, 37 ans.

L’industrie de la confection est le plus grand employeur du Lesotho après le gouvernement et comptait plus de 45 500 travailleurs du textile au début de 2020, mais environ 25 % de ces emplois ont été perdus pendant la pandémie, selon les statistiques officielles.

Environ 320 000 personnes au Lesotho connaissent actuellement une grave “crise” alimentaire et ont un besoin urgent d’aide “pour sauver des vies, réduire les pénuries alimentaires, protéger et restaurer les moyens de subsistance et prévenir la malnutrition aiguë”, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire.

Des observateurs électoraux de l’Union européenne, du Commonwealth, de l’Union africaine et de la Communauté de développement de l’Afrique australe sont au Lesotho pour évaluer le processus électoral.