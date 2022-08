Le petit royaume africain fait du ski alors que l’Europe transpire la chaleur estivale

BUTHA-BUTHE, Lesotho (AP) – Alors que des millions de personnes à travers l’Europe transpirent pendant un été de chaleur record, elles skient en Afrique.

Ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas un autre signe du changement climatique mais plutôt la fascinante anomalie du Lesotho, un petit royaume montagneux complètement entouré par l’Afrique du Sud. Le Lesotho a une obscure prétention géographique à la gloire : c’est le seul pays sur Terre où chaque pouce de son territoire se trouve à plus de 1 000 mètres (3 280 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Cela donne de la neige au Lesotho pendant les hivers de l’hémisphère sud. Et si les hivers froids ne sont pas rares en Afrique australe, la neige l’est et les stations de ski sont encore plus rares. À une altitude de 3 000 mètres (9 842 pieds), Afrski, dans les montagnes Maluti du Lesotho, est la seule station de ski en activité en Afrique au sud de l’équateur.

“Je n’ai jamais vu de neige de ma vie”, a déclaré Kafi Mojapelo, qui a parcouru la courte distance depuis l’Afrique du Sud pour des vacances de ski qu’elle n’aurait jamais pensé prendre. “Alors, c’est une super expérience.”

Bafana Nadida, qui vient du vaste township urbain de Soweto à Johannesburg, était ravie de mettre des chaussures de ski pour la première fois. Il a prévu une journée de cours de ski, prenant des photos et s’amusant dans la neige.

Skieurs et planchistes faisaient la queue pour louer le bon équipement. Certains ont reçu des conseils de Hope Ramokotjo, qui est originaire du Lesotho et a travaillé comme moniteur de ski et de snowboard autodidacte pendant 12 ans. Son large sourire et sa voix profonde et rassurante mettent les débutants à l’aise.

«Poussez vos soins. Ne tirez pas sur vos épaules », a crié Ramokotjo à sa classe de skieurs africains passionnés mais inexpérimentés alors qu’ils vacillaient sur la neige. “Voici! Agréable!”

Le Kapoko Snow Park d’Afriski est le seul snowpark freestyle du continent. Les concurrents se sont alignés le mois dernier pour la compétition annuelle de snowboard et de ski Winter Whip Slopestyle. Sekholo Ramonotsi, un jeune de 13 ans de la ville de Butha-Buthe au Lesotho qui pratique régulièrement à Afriski, a remporté les divisions junior snowboard et ski.

“J’aimerais vraiment skier en Europe”, a-t-il déclaré.

Né à Londres, Meka Lebohang Ejindu a déclaré qu’il enseigne le ski et le snowboard en Autriche depuis plus d’une décennie et qu’il s’agit de sa première saison dans l’hémisphère sud. Il a des racines familiales au Lesotho.

“Pour qu’une compétition comme celle-ci se produise en Afrique australe, c’est tellement réconfortant”, a-t-il déclaré.

Afriski n’est peut-être pas au niveau des vastes stations alpines d’Europe, mais l’amour des sports d’hiver est contagieux.

Au Afrisk’s Sky Restaurant et au Gondola Cafe, l’happy hour commence à 10 h et les skieurs et planchistes montrent leurs vêtements d’hiver et font la fête sur de la musique house, bières à la main. Certains prétendent que la barre est la plus haute d’Afrique, bien que cela soit contesté par le Sani Mountain Lodge, à 130 kilomètres (80 miles) à l’est, à la frontière entre le Lesotho et l’Afrique du Sud.

Ce que personne ne peut contester, c’est que cette foule est allée skier en Afrique.

Jérôme Delay, Associated Press