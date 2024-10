Le petit projet de voiture RC s’inspire de Mario Kart

Les voitures RC étaient assez simples. Ils avanceraient, reculeraient et dirigeraient si vous aviez un jouet complet. Cependant, avec la technologie moderne, il est assez trivial de les rendre plus avancés. [Stuck at Prototype] le démontre bien avec ses petites Micro Racer Cars.

Chaque petite voiture RC possède son propre ESP32 qui gère le spectacle, relié à un contrôleur de moteur faisant fonctionner un petit motoréducteur à courant continu à chaque roue. L’alimentation provient d’une batterie lithium-polymère à bord de la voiture, qui est chargée via USB C. Des composants imprimés en 3D forment le châssis et la carrosserie du véhicule. [Stuck at Prototype] configurer les voitures pour qu’elles puissent être contrôlées via une application pour smartphone ou via un contrôleur RC personnalisé de sa propre conception. Il a apprécié cette dernière solution après avoir réalisé à quel point les applications étaient difficiles à maintenir. Il a également doté les voitures d’un petit capteur de couleur afin qu’elles puissent détecter des taches de couleur au sol et ainsi modifier leur comportement à leur tour. Il s’agissait de créer un gameplay comme Mario Kart, dans lequel frapper un patch de couleur pouvait faire avancer la voiture plus vite, plus lentement ou faire un tête-à-queue.

La vidéo décrit en détail tout ce que ces petits coureurs de table peuvent faire. Les voitures de course étaient initialement destinées à être un projet financé par Kickstarter, mais il n’a jamais vraiment atteint son objectif. Plutôt, [Stuck at Prototype] a décidé de publier les conceptions en ligne, en mettant les fichiers pertinents sur Github.

[Thanks to Hari Wiguna for the tip!]