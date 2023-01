Le petit projecteur Freestyle de Samsung peut désormais également diffuser des jeux

Samsung a annoncé des mises à jour de son portable et de sa petite Projecteur freestyle au CES mardi. Le Freestyle 2023 sera doté d’une nouvelle technologie qui permet à deux appareils Freestyle de se coupler de manière transparente afin de créer un affichage synchronisé massif. Vous pourrez désormais également jouer à des jeux vidéo sur le Freestyle 2023, car il sera équipé de Le hub de jeu de Samsung et ses applications de Xbox, Nvidia G-Force maintenant, Amazone Luna et plus.

Membres de Xbox Game Pass Ultime ou l’un des autres services de jeux en nuage pourront diffuser leurs jeux directement sur le Freestyle, tant que leur connexion Internet est suffisamment rapide pour gérer la charge.

Vous pouvez toujours brancher votre console directement à un Freestyle, mais cela nécessite un petit achat supplémentaire. Samsung n’a pas encore proposé plus de spécifications sur le modèle 2023, mais le Freestyle d’origine n’est équipé que d’une connexion Micro-HDMI. Cela signifie que vous devrez vous procurer un dongle Micro-HDMI vers HDMI pour brancher votre système de jeu.

Le Freestyle original a été annoncé l’année dernière et est arrivé en avril pour la modique somme de 899 $. Il est toujours en vente et pèse moins de 2 livres, est livré avec un support de berceau à 180 degrés et peut projeter du contenu sur des murs, des écrans ou n’importe où ailleurs de 30 à 100 pouces avec jusqu’à 550 lumens de luminosité. Il offre une résolution de 1080p, un accès complet à la plate-forme Smart TV de Samsung, ainsi que des capacités de mise au point et de mise à niveau automatiques pour aligner automatiquement son image sur n’importe quelle surface.

Nous revu le Freestyle lors de sa sortie initiale et l’a trouvé trop cher et manquant de fonctionnalités – notamment, il est livré sans aucun type de batterie. Cela rend le Freestyle difficile à recommander étant donné qu’il y a beaucoup de projecteurs portables qui fonctionnent tout aussi bien et sont livrés avec une batterie incluse pour le même prix ou moins. Par exemple, le 1080p Xgimi Halo Plus coûte à peu près le même prix que le Freestyle, mais il est plus lumineux et est livré avec une batterie intégrée qui dure environ 2,5 heures.

Jusqu’à présent, rien n’indique que le Freestyle 2023 résoudra son problème de batterie, vous devrez donc peut-être utiliser une batterie portable USB-C lourde capable de supporter une sortie de 50 watts si vous prévoyez d’utiliser ce projecteur loin d’une prise. Samsung fabrique actuellement une base de batterie pour le Freestyle d’origine, mais cela coûte 190 $ de plus. On ne sait pas encore si Samsung proposera des accessoires nouveaux ou supplémentaires pour le Freestyle 2023.

Le Freestyle original et le Freestyle 2023 font partie de la marque Lifestyle de Samsung, qui abrite certains des produits les plus ambitieux et les plus chers du fabricant de téléviseurs, notamment Le cadre télévision artistique et La Télévision de la Terrasse, qui est fait spécialement pour l’extérieur.