L’Angleterre se dirige vers la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande en tant que l’une des favorites du tournoi après son succès sous Sarina Wiegman ces dernières années.

Cependant, l’ancienne attaquante de Leeds et Doncaster Belles Lucy Ward, qui couvre les Lionnes depuis 2005 et travaillera pour TVI lors du tournoi pense que l’équipe d’Angleterre manque d’expérience et de leaders après des blessures et des retraites clés.

« Je regarde l’Angleterre maintenant et je cherche les leaders, car Ellen White et Jill Scott ne seront pas là et elles ont joué des rôles énormes dans les coulisses, pas seulement sur le terrain », a déclaré la spécialiste Lucy Ward.

« Leah Williamson n’est pas là, c’est énorme et Beth Mead n’est pas là non plus. Vous devez regarder les leaders, et j’aurais dit que Steph Houghton devait être de retour dans cette équipe parce que Wiegman a besoin de leaders ; elle a besoin de personnes qui ont été dans cette situation et qui savent exactement comment agir.

« Houghton est l’incarnation du professionnalisme et je ne vois pas beaucoup d’autres demi-centres au niveau anglais avec l’expérience et la capacité. »

Houghton, cependant, sera dans le studio de punditry de la BBC pour le tournoi, le défenseur central de Manchester City a été négligé malgré la disparition de Williamson en raison d’un problème d’ACL.

«Les blessures et la façon dont ils y font face joueront un rôle décisif dans le vainqueur – États-Unis, Australie, n’importe qui. Je pense que l’Angleterre a juste un petit problème avec des leaders éprouvés avec de l’expérience dans l’équipe.

Lucy Ward a remis en question le manque d’expérience de l’équipe (Crédit image : Getty Images)

Quoi qu’il en soit, Wiegman est toujours confiant dans les chances de l’Angleterre. Après tout, peu de gens s’attendaient à ce qu’ils remportent l’Euro 2022, mais leurs victoires contre l’Espagne, la Suède et l’Allemagne lors des huitièmes de finale leur ont permis de soulever le trophée à Wembley. Pourquoi pas à Sydney le 20 août ?

« On ne sait jamais. Nous sommes venus ici avec un rêve et c’est ce que nous recherchons », a déclaré Wiegman. Sports du ciel.

« L’Angleterre s’est bien comportée dans les tournois précédents et oui, nous voulons gagner chaque match. Nous travaillons dur, mais l’équilibre entre travailler dur pour s’améliorer et avoir du temps libre pour changer d’espace est important.

« Nous ne sommes pas des robots. Cet environnement aide aussi. Nous voulons que tout le monde soit en forme et en bonne santé au début du tournoi. »

La manager Sarina Wiegman est toujours optimiste, malgré l’absence de Beth Mead (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires sur l’Angleterre avant la Coupe du monde féminine 2023

Alessia Russo savoure la pression avant le tournoireconnaissant que « l’Angleterre a toujours une cible sur le dos ».

Georgia Stanway reconnaît que les Lionnes sont un animal différent par rapport à l’année dernière, suggérant « la dynamique a changé mais nous sommes toujours une équipe incroyable ».

Pendant ce temps, le chroniqueur de la FFT Jules Breach dit que l’Angleterre peut encore gagner la Coupe du monde, malgré la perte d’expérience dans le côté.

Nous avons également compilé tout ce que tu as besoin de savoir avant la Coupe du monde dans une spéciale centre de tournoi