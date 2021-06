Bukayo Saka a salué l’impact de son coéquipier d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sur sa carrière, y compris l’origine de son surnom de « petit piment ».

Le joueur de 19 ans a mis fin à une saison décisive avec Arsenal en remportant un appel à l’équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Saka est rapidement devenu vital pour Mikel Arteta et a révélé l’histoire de son surnom que le capitaine d’Arsenal Aubameyang a suivi en lui donnant une chaîne avec un piment incrusté de bijoux portant son nom.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

« Cela a commencé à Auba », a déclaré Saka lors d’une conférence de presse jeudi. « Il l’a dit en français. Nous faisons un exercice de finition une fois à l’entraînement et il n’arrêtait pas de le dire, et j’ai continué à marquer, je tirais avec tellement de puissance et il m’appelait petit piment en français [petit piment].

« Je ne savais pas ce que c’était. Je lui ai demandé après et il a dit que cela signifiait un petit piment. À partir de ce moment-là, il n’arrêtait pas de m’appeler et puis c’est devenu une chose, et maintenant c’est une grande chose, beaucoup de gens m’appellent et en faire mon surnom.

« Il m’a donné la belle chaîne qu’il a promis qu’il m’obtiendrait si nous gagnons la FA Cup. Cela a commencé à Auba, c’est un spectacle à quel point il est un personnage formidable et à quel point il est important pour moi et je dirais pour l’équipe en termes de bonheur et d’ambiance dans le vestiaire. J’adore ça. C’est unique. »

Aubameyang a expliqué que le surnom était dû au fait que Saka a « tant d’énergie, tellement de puissance et est assez petit », soulignant l’impression que l’ailier a laissée au club et au pays.

Saka a déclaré à ESPN en avril qu’il aimait être l’un des joueurs incontournables de l’équipe d’Arsenal, mais avec seulement cinq sélections à son actif, il se sent à un stade différent de sa carrière en Angleterre.

« Avec l’Angleterre, c’est différent car je suis toujours l’un des plus jeunes joueurs. En arrivant, nous avons beaucoup de joueurs expérimentés qui ont déjà plus de 20 ou 30 sélections », a-t-il déclaré.

« Pour moi, je pense qu’il s’agit d’apprendre d’eux parce que je n’ai pas beaucoup joué à ce niveau élevé du football international. Pour moi, il s’agit d’apprendre et chaque match a mon opportunité et la saisit. C’est ce que je pense. c’est quand je viens ici.

Bukayo Saka a déclaré qu’il apprenait des attaquants les plus établis d’Angleterre. Photo de Laurence Griffiths – La FA/La FA via Getty Images

« Juste en entraînant les attaquants avec lesquels je joue, les attaquants que je regardais à la maison – Marcus Rashford, Raheem Sterling, Harry Kane – sont les joueurs que je regardais quand j’étais dans l’équipe de jeunes d’Angleterre et quand nous venons et regardez l’entraînement de la première équipe ou regardez-les sur YouTube. Maintenant, pour vous entraîner avec eux, vous pouvez apprendre différentes choses d’eux : leur mouvement, la passe. »

Saka a impressionné Southgate et l’équipe d’entraîneurs par son attitude depuis son entrée dans l’équipe, marquant son premier but lors de la victoire de l’Angleterre sur l’Autriche la semaine dernière et remontant au moment où il a subi un revers de forme physique à la veille du triple-tête de mars. contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne mais a choisi de rester avec le groupe plutôt que de retourner à Arsenal.

« J’ai été sélectionné puis la veille de me refaire mes ischio-jambiers, la blessure dont je me remettais », a-t-il ajouté.

« Et je voulais vraiment venir parce que ce n’était peut-être que ma deuxième ou troisième convocation pour l’Angleterre en termes de camps. Et c’était celui juste avant l’Euro donc je ne voulais pas le manquer. J’ai vraiment poussé de revenir mais ma blessure ne me le permettait pas donc je n’ai pu jouer aucun des matchs.

« J’étais juste à la maison, nous avons eu quelques jours de congé parce que c’était la pause internationale et Wembley est proche de moi donc je pensais juste que les garçons allaient jouer à Wembley et je serai à la maison sans rien faire alors je vais venir dire bonjour aux garçons et au patron. »