Le petit pick-up Ford Maverick 2022 fait ses débuts avec un hybride, à moins de 20 000 $

Ford parie gros sur sa capacité à changer les habitudes de conduite des Américains, en introduisant un tout nouveau pick-up compact avec une plaque signalétique ressuscitée de son passé.

Le constructeur automobile a dévoilé mardi le Ford Maverick 2022 après des mois de rumeurs selon lesquelles il envisageait d’entrer dans le segment des camionnettes compactes.

À un prix attrayant, avec une version hybride de 40 milles par gallon à partir de 19 995 $ et en vente cet automne, le Maverick est destiné à attirer une toute nouvelle classe de clients dans les camionnettes, m’a dit le directeur du marketing Trevor Scott dans une interview.

« Nous nous attendons pleinement à mettre le Maverick sur la carte avec des clients qui n’ont pas encore envisagé les camionnettes », a déclaré Scott. « Nous nous attendons à un grand nombre d’acheteurs de pick-up pour la première fois » qui conduisaient auparavant de petites berlines et SUV, a déclaré Scott. « Nos clients cibles ont dû faire des compromis sur l’efficacité énergétique par rapport au fret ou à l’espace passagers. »

Des micros compacts prêts pour un retour :Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick font le buzz

Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous gratuitement ici

Les 100,3 pieds cubes d’espace pour les passagers du Maverick sont considérablement plus que les petites voitures Fiesta et Focus abandonnées de Ford, et presque autant que la défunte berline intermédiaire Fusion, qui coûte des milliers de dollars de plus que le prix de base du Maverick. Son lit de 54,4 pouces de long éclipse la capacité de chargement de ces voitures, tandis qu’un siège arrière rabattable offre un espace de grande taille protégé des éléments et du vol.

Faits saillants du Ford Maverick 2022

Cabine quatre portes, cinq passagers, avec beaucoup de rangement

Modèle de base hybride de 191 chevaux évalué à 40 mpg dans les tests de conduite en ville de l’EPA

Modèle 250 ch en option

Traction avant ou quatre roues motrices

Lit de 54,4 pouces de long

Feux de route automatiques de série

Freinage avant d’urgence automatique de série

Capacité de remorquage de 2 000 ou 4 000 livres, selon la transmission FWD ou AWD

Charge utile de 1 500 livres

Détection et freinage des piétons

Alerte collision avant et freinage

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Demandez à Subaru

Malgré le prix et les caractéristiques attrayants du Maverick, le scepticisme est mérité, voire obligatoire. Sans trop s’enfoncer dans les mauvaises herbes de l’ingénierie, les précédents petits pick-up construits sur des châssis de type voiture comme le Maverick ont ​​systématiquement échoué aux États-Unis. des camionnettes Ford Ranger intermédiaires et pleine grandeur de la série F.

L’histoire de l’échec comprend la Subaru Brat dans les années 1970, le pick-up VW Rabbit dans les années 80 et la deuxième bouchée de pomme de Subaru avec la Baja dans les années 2000. Même le Honda Ridgeline, plus grand et mieux équipé que ce trio et soutenu par la réputation enviable de Honda, s’est vendu lentement ici, avec seulement 32 168 ventes en 2020 et 33 334 en pré-pandémie 2019.

Ford s’attend à vendre beaucoup plus de Mavericks que cela. Le pick-up compact est l’un des véhicules « espaces blancs » sur lesquels le constructeur automobile compte pour compenser les ventes perdues lorsqu’il a abandonné la Fiesta, la Focus et la Fusion.

Les fonctions de sécurité et d’assistance en option comprennent :

Régulateur de vitesse adaptatif

Aide à la direction évasive

Centrage de voie

Détection inversée

Alerte d’angle mort et de trafic transversal

Alerte et assistance au franchissement de ligne

Contrôle de descente

Développé rapidement, avec un œil sur les budgets des acheteurs

Les ingénieurs de Ford ont pris près de deux ans sur le calendrier habituel de l’entreprise pour développer le Maverick, gardant un œil sur les coûts tout le temps.

L’intérieur est économe, avec ce que Ford appelle des surfaces en plastique « mouchetées » plutôt que des matériaux rembourrés sur le tableau de bord et la porte.

Les sièges sont en tissu ou en vinyle – pas d’option pour le cuir – et l’écran tactile de 8 pouces est petit par rapport aux normes des nouveaux véhicules. Ford a créé de nouvelles poignées de porte intérieures plus courtes pour faire plus de place pour les bouteilles, les ordinateurs portables et autres dans les poches de rangement. Il reste à voir si ces décisions ont conduit à des prises moins confortables pour fermer la porte ou à des surfaces pour reposer votre bras.

Même le système d’infodivertissement vieillissant Sync3 de Ford est une option, bien qu’Apple CarPlay et Android Auto soient de série.

Ford parie que les propriétaires de Maverick ne le remarqueront pas ou ne s’en soucieront pas. Le Maverick n’est pas destiné à rivaliser avec les subtilités comme les écrans tactiles de 10 pouces et les surfaces rembourrées dans les plus gros micros. C’est le modèle d’entrée de gamme de Ford, conçu pour affronter des véhicules comme le Hyundai Venue, le Nissan Kicks – pas de traction intégrale là-bas – et les petites voitures comme la Toyota Corolla et la Honda Civic avec moins d’espace et une visibilité moindre.

Le Maverick partage son ingénierie de base avec les VUS compacts Ford Escape, Bronco Sport et Lincoln Corsair. Il sera construit aux côtés du Bronco Sport à Hermosillo, au Mexique.

Les principaux avantages du Maverick incluent une longueur de 199,7 pouces facile à garer – vous pouvez vous installer dans un emplacement standard côté rue et avoir de la place pour ouvrir le hayon! — et une faible hauteur qui permet d’entrer facilement dans la cabine et même d’atteindre le côté et dans le lit. Essayez cela dans votre camionnette pleine grandeur ChevFoRamToyoNiss, ou même dans une Honda Ridgeline de taille moyenne.

Le Maverick est un peu plus gros que l’élégant Santa Cruz compact que Hyundai présentera cet automne. Son style est beaucoup plus ciblé, avec une calandre Ford générale, une tête de serrage en C, des feux arrière et un hayon.

Ford fabriquera le Maverick en trois niveaux de finition : XL, XLT et Lariat.

Les prix et les estimations d’économie de carburant pour la gamme complète de modèles seront disponibles plus près du début des ventes.

Le véhicule à cinq passagers offre une capacité de remorquage de 2 000 livres et une capacité de charge utile de 1 500. Il sera construit à Hermosillo, au Mexique.

Suivez le critique automobile de Detroit Free Press Mark Phelan sur Twitter @mark_phelan.