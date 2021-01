Avec Prince Harry et Prince William hors du marché, nous étions à la recherche d’un autre morceau royal à convoiter.

Après avoir passé en revue plusieurs candidats dignes, nous pensons avoir trouvé notre homme: reine Elizabethpetit-neveu de Arthur Chatto. Âge: 21. Signe du zodiaque: Verseau. Profession: Athlète. Records du monde: deux. Vérifiez, vérifiez, vérifiez, vérifiez !!

Internet est déjà obsédé par l’entraîneur personnel et son si inspirant vidéos d’entraînement, si vous savez ce que nous voulons dire.

Sa grand-mère n’est autre que Princesse Margaret, La sœur d’Elizabeth, que nous connaissons tous comme Helena Bonham Carter sur La Couronne. Les parents d’Arthur sont Dame Sarah Chatto et Daniel Chatto, ce qui en fait le 26e sur le trône britannique. Fondamentalement, cela signifie qu’il a des liens familiaux sans risque de responsabilité réelle, vous sentez-vous?

Arthur’s Instagram bio répertorie ses titres de record du monde comme la plus jeune équipe et la plus jeune personne à ramer en Grande-Bretagne.

Et, comme le bon samaritain qu’il est, Arthur et son groupe d’aviron Exe Endurow ont tenté de collecter des fonds de 150000 livres pour soutenir la Croix-Rouge britannique alors que les travailleurs de première ligne combattent la pandémie COVID-19. Ils collectent également des fonds pour Just One Ocean afin de retirer le plastique des eaux autour du Royaume-Uni Charming, non?