Le petit monde en mouvement de Nikon capture la vie microscopique dans toute sa splendeur

Nikon vient d’annoncer les gagnants de son 14e concours annuel Small World in Motion, et ils mettent en valeur la beauté que nos yeux ne peuvent pas voir ! Le concours Nikon Small World (dont fait partie le concours vidéo) fête cette année son 50e anniversaire.

Les vidéos présentées dans le cadre du concours présentent la vie et les phénomènes microscopiques, depuis les gouttes d’eau s’évaporant des ailes d’un papillon jusqu’aux mouvements rythmiques des tissus de l’embryon d’une mouche à fruits. Ces images époustouflantes révèlent à quel point même les structures les plus ordinaires semblent extraordinaires de près et capturent des scènes bien trop minuscules pour être perçues à l’œil nu.

Près de 400 vidéos ont été prises en compte dans le concours de cette année ; puisque cet article serait un peu Voici cinq de nos mentions honorables préférées et les cinq meilleurs gagnants, tels que votés par un panel d’experts en photographie et en sciences. Toutes les vidéos sont une gracieuseté de Nikon Small World.

« Les embryons de mouches à fruits se développent dans nos maisons, dans nos cuisines et dans nos poubelles. Ils subissent les mêmes processus que ceux montrés dans la vidéo », a déclaré Bruno Vellutini, chercheur à l’Institut Max Planck de biologie cellulaire et génétique moléculaire et lauréat du premier prix pour sa vidéo sur l’embryon de mouche. « Je pense que la vidéo est particulièrement percutante car elle nous montre comment ces fascinantes dynamiques cellulaires et tissulaires se produisent chaque jour, tout autour de nous, même chez les êtres vivants les plus banals. »

Vellutini a raison. Les mouches à fruits ne sont pas souvent comptées parmi les éléphants, les pandas, les cœlacanthes, les anacondas ou toute autre permutation de créatures étonnantes qui peuplent notre planète. Mais au niveau cellulaire, les mêmes processus complexes – et effectivement magnifiques – aident les animaux de tous les horizons à survivre.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, certains des autres gagnants comprenaient des photos d’un tardigrade et d’un nématode, des cellules se tortillant dans la moelle épinière d’un poisson et un timelapse de gouttelettes d’eau sur les écailles des ailes d’un papillon paon.

Certaines des mentions honorables incluses dans la vidéo montrent des structures cristallines, un ver mangeant une puce d’eau et (attachez vos ceintures) des cellules rénales canines disposées pour créer une réplique microscopique du tableau de Vermeer. La jeune fille à la perle. Les cellules ont été maintenues en place à l’aide d’attaches d’ADN et, par un retournement de situation intéressant, montrent comment les humains peuvent reproduire leur monde à l’échelle microscopique.

Pour découvrir les autres mentions honorables du concours (qui sont nombreuses), vous pouvez vous rendre sur le concours Nikon site web.