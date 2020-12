Le «petit livre noir» de George Best, dont il a gardé les noms et le nombre de dizaines de femmes, est passé sous le marteau et vendu pour 1500 £.

L’ancien joueur de Manchester United était réputé pour sa féminisation et son alcoolisme plus tard, qui finirait par prendre la vie en 2005.

Le footballeur a dit un jour: « J’avais l’habitude de « manquer » beaucoup … Miss Canada, Miss Royaume-Uni, Miss Monde … »

L’ancien as de Manchester United George Best, photographié avec sa femme Alex au début des années 2000

George Best, décédé en 2005 à l’âge de 59 ans, a conservé une liste de ses conquêtes romantiques dans un petit livre noir qui a été vendu aux enchères pour 1500 £.

L’ancien joueur était lié à une série de mannequins, d’actrices et de chanteurs des années 1960

Best a été marié à Angie des années 1970 à 1981, puis à Alex Best, photo de gauche, entre 1995 et 2004. Il est photographié ici en 1977 avec sa petite amie Heidi Stillians, 18 ans.

George et sa future épouse Angie Macdonald se détendre dans sa maison de Londres en 1976

L’ancien footballeur avait 59 ans lorsqu’il est décédé à l’hôpital Cromwell de Londres.

Best s’est marié deux fois. Il a eu un fils Callum avec sa première femme Angie, qui était un ancien lapin Playboy.

Ils se sont rencontrés dans les années 1970 alors que Best jouait aux États-Unis vers la fin de sa carrière.

Ils ont divorcé en 1981.

Sa deuxième épouse Alex Best est restée mariée avec lui entre 1995 et 2004.

Best a subi une transplantation hépatique en 2002 et a tenté de lutter contre son alcoolisme, mais vers la fin de sa vie, la greffe a commencé à échouer et il a été réadmis à l’hôpital.

En plus de ses épouses, Best était lié de manière romantique à la texane Miss World Marjorie Wallace.

Il a également eu des rencontres avec l’actrice Barbara Windsor, l’actrice Susan George et Lynsey de Paul de Carry On.

Best a dit un jour: « Si vous m’aviez donné le choix de battre quatre hommes et de fracasser un but de 30 mètres contre Liverpool ou d’aller au lit avec Miss Monde.

«Cela aurait été un choix difficile. Heureusement, j’avais les deux.

Selon The Mirror, le livre a été vendu par les commissaires-priseurs de Stacey à Basildon, Essex.