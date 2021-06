Le petit geste mignon de Shahid Kapoor pour sa femme Mira Rajput fait fondre son cœur | Nouvelles des gens

New Delhi : l’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, a une énorme base de fans sur les réseaux sociaux et donc, afin de tenir ses fans au courant de sa vie personnelle, elle les traite souvent avec des informations intéressantes.

Récemment, Mira a partagé une note romantique pour son mari bien-aimé Shahid et a écrit, « C’est comme ça que tu fais fondre mon cœur. @shahidkapoor je t’aime.

Ainsi sur la photo, on peut voir un beau bouquet de fleurs qui semble être une surprise du dimanche pour Mira par Shahid. L’image devient virale sur Internet et les gens bavent devant leur chimie mignonne. Les fans de Shahid et Mira adorent leurs plaisanteries sur les réseaux sociaux.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015. Ils adorent maintenant les parents de deux enfants, Misha et Zain.

Côté travail, Shahid a terminé le tournage de son prochain projet « Jersey » aux côtés de son père Pankaj Kapur. Le film met également en vedette Pankaj Tripathi et Mrunal Thakur dans les rôles principaux.