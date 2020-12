C’est la première carte de Noël d’une Bella Baby!

Le vendredi 5 décembre Nikki Bella a publié des photos et des vidéos d’une séance photo de famille avec son fiancé et Danser avec les étoiles champion de la saison 29 Artem Chigvintsev et leur fils de 4 mois, Matteo Chigvintsev. Le bébé – et ses cheveux sauvages – ont certainement volé la vedette.

« Tournage de cartes de Noël … » Nikki a écrit. « J’ai adoré les cheveux de Teo dans le vent lol. »

Dans le tournage, le joueur de 37 ans Total Bellas star portait une robe maxi dos nu dos nu rouge. Artem portait un costume noir et leur bébé arborait une salopette beige. le Danser avec les étoiles pro se tenait au milieu tenant l’enfant d’un bras et embrassant Nikki de l’autre.

Les trois ont posé pour des photos dans un vignoble rempli de vignes séchées aux feuilles rouges et oranges, avec des feuilles brunes recouvrant le sol. Nikki et sa sœur jumelle et Total Bellas co-star Brie Bella, dont le fils Copain est né un jour après Matteo, ont un partenariat avec une cave à Napa Valley, en Californie, et ont également des maisons dans la région.