Le petit garçon de Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim est sorti de l’USIN; maman-bébé bientôt à la maison

Voici une excellente nouvelle pour tous les fans de Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim. Leur petit garçon a été transféré de l’USIN à la salle d’observation normale. Il paraît que sa santé va bien. Shoaib Ibrahim a publié ce message sur les réseaux sociaux. Le petit est né le 21 juin 2023. L’actrice devait accoucher au mois de juillet. Le couple a informé les fans que l’enfant était un peu prématuré et qu’ils devaient rester à l’hôpital un peu plus longtemps. Dipika Kakar, qui a souffert de problèmes de santé pendant sa grossesse, est également là. Mais maintenant, il semble qu’ils seront bientôt à la maison.

Shoaib Ibrahim a écrit: « Alhamdulillah. Aujourd’hui, notre garçon a été retiré de l’USIN. Bas ab kuch din aur hospital mein observation ke liye. InshAllah jaldi, nous serons à la maison. Notre petit garçon va bien. Aap sab ka dil se bahut bahut shukriya itni duaaon ke liye. Bas isi tarah aage bhi duaaon me shamil rakhiyega. (Il doit rester encore quelques jours à l’hôpital pour observation. Par la grâce de Dieu, nous serons bientôt à la maison. Nous vous remercions du fond du cœur pour vos bons voeux. Gardez-nous dans vos prières comme cela toujours).

Dipika Kakar avait célébré l’Aïd Al Adha 2023 à l’hôpital avec ses parents et ceux de Shoaib Ibrahim. L’acteur gère ses devoirs de père en même temps que ses tournages. Dipika Kakar a déclaré que son garçon allait bien. Elle a dit que Shoaib Ibrahim est un papa adoré. L’actrice a dit qu’ils pouvaient voir son visage maintenant. Ils l’appellent Chotu à partir de maintenant. Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim se sont mariés en 2018. Le couple avait déjà fait face à la douleur d’une fausse couche. Dipika Kakar a des problèmes hormonaux, donc la grossesse n’a pas été très facile pour elle. Elle a également développé une tension artérielle.

La sœur de Shoaib Ibrahim, Saba, a déclaré qu’il était solide comme un roc tout au long de l’affaire. Il semble qu’il l’ait calmement transportée à l’hôpital où elle avait ses douleurs. Le couple a longuement parlé de la façon dont il gère les finances de trois à quatre familles. Ils s’occupent de leurs parents vieillissants. Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim gèrent des chaînes YouTube très réussies.