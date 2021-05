Le petit frère Taimur Ali Khan tient son bébé dans ses bras dans le dernier article de Kareena Kapoor Khan

À l’occasion de la fête des mères 2021, Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une jolie photo de ses fils Taimur Ali Khan tenant son petit frère dans ses bras. Elle a écrit: « आज उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, Et ces deux-là me donnent l’espoir … pour un avenir meilleur. Bonne fête des mères à toutes les belles et fortes mères là-bas … Gardez la foi … »