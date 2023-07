Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro, est mort à 19 ans, confirme sa mère – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

La famille De Niro a subi une perte déchirante. de Robert De Niro petit fils, Leandro De Niro Rodríguez, est mort. Il n’avait que 19 ans. Sa mère, Dréna De Niroa confirmé la mort de son fils dans une déclaration du 2 juillet qu’elle a partagée sur Instagram.

« Mon bel ange doux. Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi », a commencé son message dévastateur.

Elle a poursuivi: « Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé @carlosmare. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri.

Leandro est le seul enfant de Drena. Elle avait récemment partagé de jolies photos de Leandro alors qu’ils célébraient la fête des mères en mai 2023. Le père de Leandro est un artiste basé à New York. Carlos Mare. La cause du décès n’a pas été révélée. HollywoodLa Vie a contacté l’équipe de Robert pour une déclaration.

Drena est la fille de Robert et de son ex-femme Diahnne Abbott. Le Taureau furieux L’acteur a adopté Drena après avoir épousé Diahnne en 1976. Robert et Diahnne se sont séparés en 1988. L’acteur oscarisé de 79 ans a récemment accueilli son septième enfant avec sa petite amie Tiffany Chen.

Comme son grand-père, Leandro était acteur. Leandro a été vu sur grand écran le plus récemment dans le film à succès de 2018 Une star est née aux côtés de Bradley Cooper et Lady Gaga. Leandro a joué Leo Stone, le fils de de Dave Chappelle George « Noodles » Stone (le meilleur ami de Jackson Maine) et Paulette Stone de Drena. Ses crédits supplémentaires comprenaient le film de 2005 La collection et le film 2018 Cabaret Maxime.

