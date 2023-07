Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro, est décédé à 19 ans, Anupam Kher présente ses condoléances

Légendaire acteur hollywoodien, le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro, n’est plus. Selon les rapports, le jeune homme de 19 ans a rendu son dernier souffle le 2 juillet. La mère de Leandro, Drena De Niro, la fille de Robert De Niro et sa première épouse Diahnne Abbott ont annoncé la nouvelle de la mort de son fils par le biais d’un message sur les réseaux sociaux. La raison de sa mort n’a pas encore été révélée. Leandro De Niro, le fils de Drena De Niro et Carlos Rodrigue.

Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro De Niro, est décédé

Le lundi 3 juillet, Drena De Niro a partagé une photo de Leandro Di Niro sur Instagram, écrivant une note déchirante, se souvenant de son fils. « Mon bel ange doux. Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi maintenant. J’aimerais être avec toi », a écrit Drena.

La mère de Leandro De Niro, Drena De Niro, a pleuré la perte de son fils

« Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimée et appréciée et je souhaite que cet amour seul aurait pu te sauver. Je suis tellement désolée mon bébé, je suis tellement désolée Carlos Mare. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri », a conclu la mère de Leandro De Niro.

Robert De Niro exprime sa douleur après la mort de Leandro De Niro

Dans un autre post Instagram séparé, Drena De Niro a publié une note dans les mots de Robert De Niro. « Je suis profondément affligé par le décès de mon petit-fils bien-aimé Leo. Nous apprécions grandement les condoléances de tout le monde. Nous demandons qu’on nous donne s’il vous plaît de l’intimité pour pleurer notre perte de Leo », lit-on dans la note.

Les célébrités d’Hollywood et de Bollywood pleurent la disparition de Leandro De Niro

Les membres de la fraternité du cinéma ont exprimé leurs condoléances à Leandro De Niro, pleurant la perte du jeune homme. L’acteur Anupam Kher, qui a travaillé avec Rober De Niro dans le film Silver Linings Playbook, a écrit : « Je suis tellement désolé pour ta perte, ma chère Drena ! Cette nouvelle est d’une tristesse dévastatrice. Je prierai pour son âme ! Om Shanti ! » La mannequin acclamée Naomi Campbell a écrit : « Drena a le cœur brisé pour toi, un tel duo, je ne peux pas imaginer ce que tu dois ressentir. Que le seigneur te couvre et te tienne dans ses bras, en cette période très triste et de perte, je t’aime, toujours ici pour vous. » L’auteur-compositeur-interprète américain Lenny Kravitz a écrit: « Chère Drena, je vous adresse mes plus sincères condoléances, ainsi qu’à la famille. Tout cela est au-delà des mots pour le moment. Je t’aime. »

L’enquête sur la mort de Leandro De Niro

Au cours de sa courte vie, Leandro De Niro a travaillé dans deux films hollywoodiens, à savoir A Star Is Born et Cabaret Maxime. Selon un rapport, Leandro a été retrouvé mort dans son appartement de New York, lorsqu’un de ses amis est allé le voir. Les forces de l’ordre auraient également récupéré de la drogue et des accessoires de consommation de drogue près de son cadavre. L’enquête entourant la mort de Leandro fait actuellement l’objet d’une enquête.