Le petit-fils de Robert De Niro, Leandro, 19 ans, a été retrouvé mort par un ami avec « une substance poudreuse blanche sur une assiette près de son corps »

Une substance poudreuse BLANCHE aurait été découverte près du cadavre du petit-fils de Robert De Niro après que son ami l’ait trouvé dans un appartement de New York.

Leandro De Niro Rodriguez, 19 ans, gravissait les échelons dans l’entreprise familiale, décrochant un petit rôle dans A Star Is Born en 2018 avant que son corps ne soit retrouvé dimanche après-midi.

Il aurait été dans un appartement de 950 000 $ dans les Cipriani Club Residences à Wall Street à Manhattan, New York, assis sur une chaise lorsqu’il a été découvert par son ami.

Il y avait une substance poudreuse blanche sur une assiette près de son corps, a déclaré une source policière au Daily Mail.

On ne sait pas quelle était la substance à ce moment-là.

Dimanche, Drena, la fille adoptive de De Niro âgée de 51 ans, a annoncé la mort de son fils sur Instagram.

La source policière du point de vente a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme sur le corps de Leandro.

Son ami le surveillait après n’avoir pas eu de nouvelles de l’adolescent depuis quelques jours, selon la source policière de TMZ.

« Les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qu’il nous a procurée ou la perte que nous subissons maintenant avec nos familles et nos amis », a déclaré dimanche le père de Leandro, Carlos Rodriguez, via Instagram.

« Il est l’enfant de Dieu maintenant. En cette pleine lune, son esprit illumine ce qui ne pouvait être vu dans l’obscurité. »

Drena a appelé Leandro son « bel ange doux », dans son hommage Instagram.

« Je t’ai aimé au-delà des mots ou de la description depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre.

« Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi. »

La maman au cœur brisé a poursuivi: « Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman.

« Tu étais si profondément aimée et appréciée et j’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver.

« Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé @carlosmare. Repose en paix et au paradis éternel, mon garçon chéri. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) au 1-800-662-HELP (4357).