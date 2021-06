Le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, signe un contrat professionnel avec Top Rank | Nouvelles de boxe

Nico Ali Walsh, le petit-fils de 20 ans de Muhammad Ali, a signé un pacte promotionnel multi-combats avec Top Rank et deviendra professionnel dans un combat de poids moyen en quatre rounds le 14 août.

Ali Walsh est le fils du sergent à la retraite Robert Walsh du Corps des Marines des États-Unis et de Rasheda Ali Walsh, la fille de Muhammad Ali et une oratrice de renom qui utilise sa plate-forme pour collecter des fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

« Je fais ce que j’aime », a déclaré Ali Walsh. « Signer avec Top Rank est un rêve devenu réalité. Je vais m’amuser le 14 août et la prochaine fois que je combattrai.

« Top Rank me donnera le nom, la date et le lieu, et je passerai un bon moment. Je suis honoré de poursuivre l’héritage de combat que mon grand-père a commencé. C’est une responsabilité que je ne prends pas à la légère. »

Image:

Nico Ali Walsh fera ses débuts professionnels en août



Ali Walsh, qui est né dans le South Side de Chicago et réside maintenant à Las Vegas, a eu environ 30 combats amateurs. En tant que jeune enfant à Chicago, il a fait ses débuts en amateur lors d’un bénéfice pour la Fondation St Baldrick et a éclaté l’Ali Shuffle.

Il est diplômé de l’école secondaire Bishop Gorman en 2018 et est actuellement étudiant à temps plein à l’UNLV, où il est sur la bonne voie pour obtenir un baccalauréat en commerce au printemps prochain.

Ali Walsh jonglera avec les cours et se battra alors qu’il se lance dans sa carrière professionnelle sous la direction de Bob Arum, qui a promu 27 des combats de son grand-père, dont le combat épique « Thrilla in Manila » contre Joe Frazier et le match en caoutchouc contre Ken Norton à Stade des Yankees.

Image:

Nico Ali Walsh devient pro avec Top Rank



L’oncle d’Ali Walsh, Mike Joyce, a négocié l’accord avec Top Rank et sera le manager, l’agent et l’avocat de son neveu.

« L’histoire et l’héritage de la famille ont été un facteur important dans la signature de Nico avec Top Rank », a déclaré Joyce. « J’ai signé de nombreux combattants au Top Rank, et Bob les a toujours traités équitablement.

« Nico était un peu impressionné par Bob, et cela a renforcé sa conviction qu’il était avec le bon promoteur. Il pense que ce sera un voyage historique. »

Arum a plaisanté: « Le grand-père de Nico était un assez bon combattant. Espérons que Nico imitera son succès. C’est un jeune homme de grand caractère, ce à quoi on pourrait s’attendre du petit-fils de Muhammad Ali. »

Ali Walsh a enrôlé deux des personnalités les plus remarquables de Kronk Gym pour son développement sur le ring.

Image:

Nico Ali Walsh avec Sugarhill Steward, qui sera son second en chef lorsqu’il rejoindra les rangs professionnels



Sugarhill Steward, neveu de feu Emanuel Steward et entraîneur en chef du champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury, sera son second en chef.

Richard T Slone, qui a occupé de nombreux postes chez Kronk et est désormais un artiste de renommée mondiale, sera dans le coin d’Ali Walsh en tant que formateur et cut man. Lors d’un récent camp d’entraînement à Las Vegas, il a affronté l’ancien champion du monde Julian Williams et le concurrent invaincu des poids mi-moyens Shohjahon Ergashev.

Certains des premiers souvenirs de gym d’Ali Walsh sont avec son grand-père à ses côtés. Ali reste un symbole du sport et de l’humanité pour d’innombrables personnes, mais pour Ali Walsh, il est le grand-père bien-aimé qu’il appelle « Poppy ».

Ali Walsh a déclaré: « Pour moi, je traînais dans le gymnase avec mon grand-père. Parfois, je dois me rappeler qu’il est l’idole de tout le monde. »