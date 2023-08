Le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, à propos de Chris Eubank Jr et de la pression d’un héritage familial | Nouvelles de boxe

Las Vegas est depuis longtemps un haut lieu de la boxe, une ville où les combattants du monde entier convergent pour perfectionner leurs compétences et poursuivre leurs rêves.

Pour Nico Ali Walsh, petit-fils du légendaire Muhammad Ali, Las Vegas n’est pas seulement un terrain d’entraînement mais aussi un lieu où il perpétue avec fierté l’héritage de boxe de sa famille.

Dans ce camp d’entraînement, Ali Walsh a eu l’occasion de s’entraîner avec des joueurs comme Chris Eubank Jr, avant que ce dernier Billetterie Sky Sports combat avec Liam Smith le 2 septembre.

Nico Ali Walsh – le petit-fils de Muhammad Ali – a fait une énorme déclaration avec cette victoire massive par élimination directe contre Alejandro Ibarra à Las Vegas.



Il a salué le style agressif d’Eubank Jr et s’est inspiré de sa capacité à tracer sa propre voie tout en portant un nom célèbre. Eubank Jr est bien sûr le fils de l’icône de la boxe britannique, Chris Eubank.

« C’est intéressant qu’il vive des choses similaires à celles que je vis. Il se fait un nom », a déclaré Ali Walsh. Sports aériens.

« J’ai dû m’entraîner avec lui deux fois. Nous avons fait quelques rounds ensemble et c’est un gars formidable. J’ai beaucoup appris de lui bien sûr. Chris Eubank Jr, je crois qu’il est troisième au monde chez les poids moyens, alors il cherche à faire une déclaration lors de son prochain combat et je le soutiens. »

Compte tenu de sa lignée familiale emblématique, Ali Walsh n’est pas étranger au poids des attentes. Il a souligné que son dossier ne définit pas la pression qu’il ressent. « C’est le nom, c’est l’attente et c’est l’héritage », a-t-il expliqué. « Il s’agit plutôt d’être fier de moi et d’être à la hauteur de ce que je crois être l’héritage que je veux respecter. »

Ayant grandi dans l’ombre de son grand-père légendaire, Ali Walsh a admis avoir initialement hésité à cet héritage. Il a partagé : « Pendant une longue période, je ne porterais rien avec mon grand-père dessus. Je ne mentionnerais même pas mon nom parce que c’est Nico Ali Walsh. »

Flavour Flav n'a pas tari d'éloges à l'égard de son filleul Nico Ali Walsh après sa large victoire à Las Vegas contre Alejandro Ibarra.



Cependant, il en est venu à accepter que l’appropriation de son héritage fait partie intégrante de son parcours. « Vous ne pouvez pas du tout fuir », a-t-il souligné. « Ce n’est pas quelque chose que tu devrais fuir. »

Le combat le plus récent d’Ali Walsh contre Danny Rosenberger s’est soldé par un match nul dans la soirée. Ce résultat a maintenant été changé en non-contestation après que Rosenberger a échoué à un test de dépistage de drogue.

Ali Walsh a estimé qu’il méritait de toute façon de gagner ce combat. « Immédiatement après le combat, je ne croyais pas à un match nul. Je pensais que j’étais devant, mais j’ai été surpris que ce soit un match nul. Agacé, motivé », a-t-il déclaré.

« C’est une leçon d’apprentissage où l’on ne peut pas laisser certaines choses entre les mains des juges. C’est une croissance. C’est la chose la plus importante. »

Andy Scott rattrape Nico Ali Walsh après sa victoire impressionnante contre l'Américain Alejandro Ibarra chez les poids moyens au MGM Grand.



Ali Walsh affrontera Sona Akale ensuite, aux petites heures du dimanche matin, en direct Sports aériens.

Quant à son propre avenir, il reste impatient de combattre au Royaume-Uni, un endroit où son grand-père avait une immense base de fans.

« Que j’y combatte ou que j’y vienne pour me battre, je meurs d’envie d’aller au Royaume-Uni », a-t-il déclaré avec enthousiasme. Et même s’il reconnaît les pressions qui accompagnent son nom, Ali Walsh reste déterminé dans sa quête de grandeur, motivé par ses propres aspirations et l’héritage durable de sa famille.

