Le petit-fils du légendaire entraîneur de Liverpool, Bill Shankly, a déclaré qu’il serait heureux que la statue de son grand-père soit retirée de l’extérieur d’Anfield pour protester contre la proposition du club de la Super League européenne (ESL).

Liverpool a annoncé qu’ils seraient les membres fondateurs de la ligue séparatiste aux côtés de l’AC Milan, de l’Arsenal, de l’Atletico Madrid, de Chelsea, de Barcelone, de l’Inter Milan, de la Juventus, de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid et de Tottenham.

Shankly a remporté trois titres de champion et deux FA Cup au cours de ses 15 ans à la tête de Liverpool entre 1959 et 1974.

Considéré comme l’un des plus grands managers de l’histoire du club, une statue en bronze de Shankly a été érigée en 1997, mais son petit-fils Chris Carline a suggéré qu’elle pourrait être abattue suite à l’annonce de l’ESL.

« Je sais que mon grand-père a été cité plus que jamais en ce moment, et à juste titre, car ce qui se passe ne pouvait pas être plus éloigné de ce qu’il voulait pour ce club de football », a-t-il déclaré au Écho de Liverpool.

« Je suis consterné et embarrassé. Quand vous parlez du Liverpool Football Club, de son histoire et de ses racines, vous pourriez faire référence à sept, huit ou neuf des citations de grand-père qui sont toutes appropriées à la situation actuelle – le socialisme, la cupidité et la Sainte Trinité – mais je pense aussi à l’un des commentaires les moins connus.

« C’est dans son livre, quand il a parlé de vouloir rapprocher le club de football des supporters et les supporters plus proches du club de football. Et il y est parvenu. Ce n’est pas un euphémisme de dire qu’il tournerait dans sa tombe au courant. situation parce qu’elle ne pouvait pas être plus éloignée de sa philosophie.

« Étant donné la chance, je verrais volontiers la statue enlevée. Ce qui fait le plus mal, c’est que Liverpool a une histoire et une tradition, créées par lui, de faire les choses de la bonne manière et d’être l’un des six clubs qui poussent pour ce mouvement est inacceptable. . «

Le groupe de fans Spion Kop 1906 a annoncé lundi qu’eux-mêmes et d’autres groupes impliqués dans la décoration de l’emblématique Kop d’Anfield retireraient leurs drapeaux en signe de protestation contre les plans de la Super League.

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp et le milieu de terrain James Milner ont exprimé leur opposition à la proposition après avoir fait match nul 1-1 à Leeds United lundi en Premier League.